Komentar Mihe Šimnovca: Dominika in Sv. Lucija skočili pred Slovenijo

Veste morda, kje leži Sveta Lucija? Priznam, da tudi sam nisem vedel natančno, našel pa sem jo s pomočjo medmrežja. Gre za otoško državo v Karibskem morju na meji z Atlantskim oceanom. Na moj »zemljevid« ga je postavila sprinterka Julien Alfred, ki se je minulo soboto v Parizu nekoliko nepričakovano ovenčala z naslovom olimpijske prvakinje v kraljevski atletski disciplini – šprintu na 100 metrov.

Verjetno nisem bil edini, ki je ob njenem zmagoslavju zastrigel z ušesi. Čeprav 23-letnica iz Castriesa, glavnega mesta Svete Lucije, ni bila v najožjem krogu kandidatk za zlato lovoriko, je pustila za seboj vse favorizirane tekmice. Navdušila je z novim osebnim rekordom (10,72 sekunde) in ukradla šov največjim zvezdnicam s tokrat drugouvrščeno ameriško svetovno prvakinjo Sha'Carri Richardson na čelu.

Nobenega dvoma ni, da je Julien Alfred s tem podvigom naredila velikansko reklamo svoji državi in na ta način tudi sama pokazala, kakšno moč ima šport. Vsekakor veliko večjo, kot želijo nekateri včasih prikazati. Ob tem ne gre prezreti, da ima Sveta Lucija po štetju iz leta 2018 vsega 178.696 prebivalcev.

Toda ni najmanjša država z zlato lovoriko na največji športni prireditvi na svetu. Še manj – namreč komaj 72.421 – jih premore njena karibska soseda Dominika, v kateri so se v soboto prav tako veselili zgodovinskega krstnega odličja na olimpijskih igrah. In to takisto najžlahtnejšega, potem ko je na pariškem spektaklu do prvega mesta v troskoku poletela Thea Noeliva LaFond.

Slovenija (z 2,124.709 prebivalci) je tako dobila novi močni tekmici, kar zadeva najuspešnejše države glede na število prebivalcev. Toda po zaslugi Andreje Leški, že tretje naše judoistke na Olimpu po Urški Žolnir Jugovar (London 2012) in Tini Trstenjak (Rio de Janeiro 2016), bo dežela na sončni strani Alp v tej razvrstitvi znova uvrščena zelo visoko. Ne glede na to, kako se bodo razpletli preostali nastopi slovenskih športnikov in športnic, med katerimi pa imamo še nekaj zelo vročih želez v olimpijskem ognju. Z žlahtnimi kovinami se namreč odkrito spogledujejo oziroma so jih v mislih prejkone že skovali vsaj še branilka lovorike v športnem plezanju Janja Garnbret, izvrstni metalec diska Kristjan Čeh in po sijajnem startu v jadranju na deski s padalom tudi Toni Vodišek ...