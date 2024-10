Komentar Mihe Šimnovca: Deklica, ki je poletela z mirom

Čeprav je od (vrhunskih) športnikov pogosto slišati, da imajo zelo dolgočasna življenja, imajo v primerjavi z navadnimi smrtniki kljub vsemu največkrat izjemno zanimiva. Resda njihov urnik večinoma krojijo treningi in tekme, na katerih v glavnem – kot znajo potarnati – vidijo zgolj hotele in prizorišča, toda njihovi življenjepisi so v resnici veliko več kot »le« to.

Že pot do tja je nemalokrat sila pestra. Seveda pri tem nimam v mislih potovanj na tekmovanja, ki znajo biti dejansko precej enolična in vse prej kot prijetna, še posebej če se vrstijo iz tedna v teden, temveč zahtevno pot, ki jo morajo prehoditi do prvih (večjih) uspehov. Marsikomu se niti sanja ne, kaj vse morajo prestati, da skočijo iz povprečja. Pri tem ne gre le za iskanje svojih meja na treningih, za katere si morajo tudi trenerji razbijati glavo z inovativnimi idejami in vedno novimi rešitvami, če želijo biti v koraku s časom in pred – konkurenco. Na tej »pustolovščini« morajo športniki preskakovati najrazličnejše ovire in se nemalokrat izogibati tudi polenom, ki jim jih nekateri (ne)hote mečejo pod noge.

O tem vedo veliko povedati mnogi asi, ki so se dokazali v izostreni mednarodni konkurenci. Da so v resnici velike osebnosti, so prepoznali tudi številni avtorji, ki so spisali odmevne športne biografije. Takšne, ki so lahko navdih, kažipot in zgled hkrati. Mohamed Ali, Michael Jordan, Andre Agassi, Michael Schumacher, Kobe Bryant, Zlatan Ibrahimović, Valentino Rossi, Cristiano Ronaldo ... To je le nekaj šampionov, ki so pustili velikanski pečat v športnih arenah, s svojimi zgodbami pa tudi na knjižnih policah po vsem svetu.

Tudi v Sloveniji je že več športnikov dobilo svoje knjige in pravljice. Med njimi Brane Oblak, Goran Dragić, Anže Kopitar, Tina Maze, Dejan Zavec, Peter Prevc, Andrej Jereb, Uroš Zorman, Primož Roglič, Janja Garnbret ... Od včeraj ima svojo pravljico še smučarska skakalka Ema Klinec – Deklica, ki je poletela z mirom. »Zgodba razkriva pomembnost notranjega miru, discipline in podpore najbližjih pri iskanju zmagovalca v sebi,« so med drugim povedali ob predstavitvi, slovenska rekorderka pa je poudarila, da je zanimivo videti, ko ljudje pri športniku opazijo tudi osebnost oziroma nekaj globljega kot le njegove rezultate ...