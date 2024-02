Komentar Mateja Lahovnika: Subvencioniranje

Položnice za elektriko so se v letošnjem letu povišale. Približno 60 odstotkov zneska na naših položnicah predstavljajo različne dajatve, kot so OVE, SPTE, DDV, trošarine, zato nam ne sme biti vseeno, za kaj se zbrani denar namenja.

Država se je sedaj odločila, da bo prvič subvencionirala električna kolesa. Denar bodo črpali iz Sklada za podnebne spremembe, ki ga polnimo vsi z ekološkimi dajatvami, kar se pozna tudi na položnicah. Država najprej z ekološkimi dajatvami denar iz našega žepa preusmeri v Sklad za podnebne spremembe, nato pa se odloči, kaj bo z zbranim denarjem financirala.

Spodbujanje nakupa električnih koles z zbranimi dajatvami je zelo problematično z več vidikov. Prvič, država bi morala spodbujati manjšo porabo elektrike in ne večje. Električna kolesa pa porabljajo elektriko namesto lastnih kalorij. Država pravi, da je vse več mladih predebelih, hkrati pa spodbuja uporabo električne energije pri gibanju. Največ koristi od subvencioniranega nakupa električnih avtov in električnih koles imajo proizvajalci in prodajalci, ker se velik del subvencije prelije v višje cene. Največji problem pa je, da imamo zaradi različnih dajatev višje cene elektrike, kar manj premožnim najeda življenjski standard. Zato je zelo problematično, da se zbrana sredstva namenjajo za subvencije električnih avtov in koles, ki jih bodo kupovali premožnejši. Z drugimi besedami, elektrika je zaradi dajatev dražja za vse, koristi od subvencij za električne avte in kolesa pa imajo le tisti, ki jih kupujejo. Kupujejo pa jih seveda premožnejši.

Precej neumno se zdi tudi, da tisti, ki kupujejo navadna kolesa, ne dobijo subvencije, tisti, ki bodo kupovali električna, pa bodo subvencijo dobili. To seveda ne pomeni, da je treba subvencionirati tudi nakupe navadnih koles, saj vse te subvencije plačujemo z višjimi položnicami za elektriko. Državno subvencioniranje nakupa električnih koles kaže predvsem, da država ne zna pametno porabiti vsega denarja, ki ga zbere z dajatvami na elektriko. Veliko bolje bi bilo, da bi znižali dajatve namesto povečevali subvencije, če želimo nižje zneske na položnicah.