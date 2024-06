Komentar Mateja Lahovnika: Spremembe EU politik

Volitve v Evropski parlament sta po vsej Evropski uniji zaznamovali dve temi, in sicer zeleni prehod in ilegalne migracije. Zeleni prehod je drag, in ker ga financiramo z visokimi ekološkimi dajatvami, je tudi udarec za denarnice davkoplačevalcev. Vse več ljudi se tudi zaveda, da je veliko sprenevedanja. Evropa na veliko uvaža kitajske sončne panele, ki jih izdelujejo na podlagi energije iz kitajskih termoelektrarn, da o problematični ekološko sporni razgradnji panelov sploh ne govorimo. Nedavni požar na strehi osnovne šole v Tržiču, ki je imela sončne panele, gasilci pa so potrebovali več ur, da so požar obvladali, je pokazal, da ni vse zlato, kar se sveti. Marsikoga upravičeno moti, da se sončni paneli postavljajo tudi v naravi na travnikih, kmalu naj bi se celo na jezerih. Zato nekateri že cinično ugotavljajo, da ne gre za zeleni, ampak črni prehod. Področje zelenega prehoda bo zato gotovo prvo, ki bo deležno sprememb po evropskih volitvah.

Drugo takšno področje bodo ilegalne migracije in zlorabe azilnih postopkov. Razlog za spremembe bo tudi povečano nasilje s strani prosilcev za azil, ki se ne integrirajo v evropsko okolje. Umor policista v Nemčiji je zagotovo vplival na rezultate včerajšnjih volitev. Nemčija na primer vse od leta 2012 beleži več kot 100.000 prošenj za azil že v prvi polovici leta. Nič drugače ni v Italiji, Franciji in skandinavskih državah, kjer se soočajo z vse več težavami pri integraciji prosilcev za azil.

Navsezadnje je tudi v Sloveniji vse več primerov nasilja s strani prosilcev za azil, česar ne more zanikati niti policija. Najbolj bizarno je, da veliko Slovencev hodi na dopust v Maroko, hkrati pa Maročani pri nas vlagajo prošnje za azil.

Za izgon obsojencev za kazniva dejanja v matične države se marsikje v Evropi ne zavzemajo le desne in sredinske stranke. V Nemčiji in Avstriji namreč zaradi vse večjega pritiska javnosti tudi socialni demokrati podpirajo pošiljanje obsojencev za težja kazniva dejanja nazaj v Afganistan in Sirijo, čeprav državi nista varni, da o kakšnem Maroku, kjer sploh ni vojne, ne govorimo.