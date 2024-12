Komentar Mateja Lahovnika: Presežno premoženje

Ob napovedi novega nepremičninskega davka so v koaliciji zagotavljali, da bodo obdavčili le presežno premoženje, ampak očitno presežno premoženje razumejo precej po svoje.

Pričakovali bi, da je presežno premoženje vrednost premoženja nad določenim zneskom in da se samo nad tem zneskom plača davek. Torej davek na vile, luksuzna stanovanja, drage jahte in podobno. Pri nas pa očitno presežno premoženje niso vile ali luksuzna stanovanja nad milijon evrov, če je v njih prijavljen lastnik, saj po predlogu koalicije za to vilo lastnik ne bo plačal niti evra dodatnega davka. Presežno premoženje je vsaka druga in naslednja nepremičnina. Upokojenca, ki imata kakšno manjše stanovanje in zraven še zidanico na deželi, za katero sta garala vse življenje, bi torej za to zidanico plačala dodaten davek, ker je to baje presežno premoženje.

Očitno pri nas presežno premoženje niso vile ali luksuzna stanovanja nad milijon evrov.

Zanimivo je tudi, da želi oblast manj obdavčiti nepremičnine, ki jih lastniki oddajajo v najem, saj bi davek na najemnino odštevali od davka na premoženje. To pomeni, da bolj oderuška, kot bo najemnina, manj davka na to nepremičnino bo plačal lastnik. V koaliciji ob tem celo zatrjujejo, da bodo na ta način znižali najemnine za stanovanja. Precej bizarno, mar ne? Pa tudi to še ni vse.

Če imate stanovanje, ki ga ne oddajate na trgu, ker v njem živijo vaši otroci, boste za to nepremičnino plačali velik dodaten davek, saj oblast pravi, da gre za presežno premoženje. Precej bizarno je tudi, da minister v takšnih primerih svetuje prepis nepremičnin na družinske člane, saj s tem le ustvarja posel odvetnikom in notarjem.

Namesto da bi vlada obdavčila kot presežno premoženja le vrednost nepremičnin nad določenim zneskom, kot je to praksa na Danskem, raje obdavčujejo število nepremičnin, kar je vsebinski in ekonomski nesmisel. Nekdo s tremi podpovprečno vrednimi objekti bo tako krepko dodatno obdavčen, lastnik »ekscesne« vile pa sploh ne bo.

Vlada je povsem spregledala soglasno sprejeto odločbo Ustavnega sodišča iz leta 2014, ki se nanaša na davek na nepremičnine in iz katere izhaja, da je sedanji predlog davka na nepremičnine zelo verjetno tudi v nasprotju z ustavo.