Komentar Mateja Lahovnika: Pasji davek

Pripravljajo se nov davek za pse, s katerim bi lastnikom psov zaračunali prispevek za oskrbo zapuščenih živali. Skrbnim lastnikom psov bi naložili novo dajatev, ker nekateri neskrbni lastniki ne skrbijo zanje. S pasjim davkom bi torej obremenili celo tiste, ki so na primer vzeli psa iz zavetišča, namesto da bi udarili po tistih, ki so psa zapustili in odvrgli. Ta logika spominja na razvpito štempljanje za malico, ko je vlada zaradi nekaj delodajalcev, ki kršijo pravico do časa za malico, udarila s »štempljarsko norijo« kar po vseh delodajalcih.

Namesto da bi se oblast z inšpekcijami lotila kršiteljev, raje z novimi dajatvami in birokratskimi predpisi zagreni življenje in poslovanje vsem ostalim. To je skoraj tako nesmiselno in protislovno kot ideja, da ekscesno drage vile ne bodo obdavčene z davkom na nepremičnine, zidanice in stanovanja, v katerih živijo družinski člani, pa bodo. Postavlja se tudi vprašanje, zakaj so nenadoma problem le lastniki psov, ne pa tudi drugih živali. Ciniki sicer pravijo, da glede na to, kako uvajajo nove dajatve, je povsem mogoče, da bodo še lastnikom mačk naložili plačilo koncesijske dajatve za odlov miši.

Če realno na podlagi številk pogledamo na težave v družbi, lahko vidimo, da se oblastniki težav lotevajo na napačnem koncu. Ob koncu lanskega leta so napovedali precej novih ali višjih starih dajatev. Z novim letom bo višji obvezni prispevek za zdravstvo, čeprav se čakalne dobe niso skrajšale. Sredi leta bomo plačevali prispevek za dolgotrajno oskrbo, čeprav ta sploh še ni urejena. Nameravajo uvesti nov davek na nepremičnine in sedaj napovedujejo še davek na pse. Pogovarjamo se samo še o novih dajatvah namesto o tem, ali ob višjih dajatvah živimo bolje ali slabše, oziroma kdo ima dejansko korist od višjih dajatev.

Pred petimi leti so bili izdatki proračuna 10 milijard evrov, predvideni izdatki za letošnje leto pa so že rekordnih 17 milijard. Pravo vprašanje je torej, ali ob 70-odstotni višji državni porabi tudi živimo veliko bolje kot pred petimi leti. Res smo precej na psu, če nimamo boljših idej, kot je uvajanje novih davkov.