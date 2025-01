Komentar Mateja Lahovnika: Nevidno delo

Ministrica za kulturo namerava z uredbo določiti, da se bo samozaposlenim kulturnikom plačevalo nevidno delo. Mnogim samostojnim kulturnim delavcem država že zdaj plačuje prispevke za socialno varnost, kar ne velja za preostale samostojne podjetnike, ki si morajo prispevke plačevati sami. Prav tako je ministrica za kulturo konec leta poskrbela, da se bo razširil krog kulturnikov, ki bodo upravičeni do privilegirane pokojnine. Privilegirane pokojnine presegajo 2500 evrov, predvsem pa so izjema od pravila, da mora biti pokojnina odvisna od delovne dobe in višine plačanih prispevkov. Zato se upravičeno postavlja vprašanje, zakaj se samostojne kulturne ustvarjalce spet obravnava drugače kot vse druge.

Navsezadnje, če ministrica Vrečko meni, da je nevidno delo treba plačevati, si to zaslužijo vsi samostojni podjetniki, da o vseh preostalih zaposlenih sploh ne govorimo. Pred ustavo in zakoni bi morali biti vsi enaki, in če se privilegiji uvajajo za eno skupino, naj se za vse ali pa še bolje – za nikogar.

Seveda je že sam koncept nevidnega dela zelo problematičen, saj je nevidno delo po definiciji nekaj, česar se ne da meriti. Z malo cinizma bi lahko dodali, če bo država plačevala kulturnikom tudi nevidno delo, naj to financira iz nevidnih davkov, ki bi jih plačevali preostali državljani. Nekako po starem pregovoru Kamor gre bik, naj gre še štrik. Če bo država sistemsko uredila plačevanje nevidnega dela, se postavlja tudi vprašanje, ali se bo nevidno delo štelo tudi med delovne izkušnje. Predstavljajmo si bizarno situacijo, kako se neki kulturnik prijavi na določeno delovno mesto, za katero je zahtevanih deset let delovnih izkušenj, in izpostavi, da ima za sabo pet let vidnega in še pet let nevidnega dela.

Glede na to, da je strankarski kolega ministrice Mesec uredil pravico do odklopa od dela, pa se postavlja tudi vprašanje, ali ta pravica vključuje odklop od nevidnega dela. S privilegiranimi pokojninami in pravico do plačanega nevidnega dela ustvarjajo kasto privilegiranih umetnikov, zato se bo počasi treba vprašati, ali smo še država enakopravnih državljanov.