Komentar Mateja Lahovnika: Energetska revščina

Energija postaja zaradi različnih ekoloških dajatev, s katerimi financiramo tako imenovani zeleni prehod, vse dražja. Če pogledamo na onesnaženje z vidika EU, je vse skupaj precej bizarno, saj celotna EU prispeva v ozračje 10 odstotkov toplogrednih plinov.

Slovenija je zaradi svoje majhnosti nepomemben onesnaževalec in ne vpliva na slabšanje ali izboljšanje podnebja. Kljub temu pa približno 60 odstotkov zneska na naših položnicah predstavljajo različne dajatve, kot so OVE, SPTE, DDV, trošarine, ki jih povprečni porabnik težko razume, jih pa krepko plačuje. Iz teh prispevkov smo na primer v zadnjih desetih letih financirali že za milijardo evrov subvencij za obnovljive vire, predvsem za sončne elektrarne. Povprečen uporabnik tudi ne ve, da je cena proizvodnje električne energije iz sončnih elektrarn zelo visoka, in sicer 254 evrov za MWh.

Tudi v novem energetskem zakonu je veliko nelogičnosti. Po eni strani želijo prepovedati uporabo zemeljskega plina za ogrevanje gospodinjstev, hkrati pa bi imeli plinske elektrarne, ki bodo uporabljale zemeljski plin za proizvodnjo elektrike, s katero se bomo lahko ogrevali. Pred nekaj leti so nas tako v Bruslju kot doma prepričevali, da je prav zemeljski plin prava rešitev za lajšanje stroškov zelenega prehoda.

Povprečni porabnik različne dajatve na položnici težko razume, jih pa krepko plačuje.

Energetska revščina se bo še povečala tudi s prepovedjo uporabe bencinskih in dizelskih avtov čez deset let, za katero je glasovala polovica slovenskih poslancev v Evropskem parlamentu. Zanimivo bo videti, kako bodo to sramoto upravičevali v predvolilni kampanji, saj Računsko sodišče Evropske unije opozarja, da si večina ljudi ne bo mogla privoščiti nakupa električnih avtov, ki so zelo dragi. Daleč največji strošek so baterije.

Kakšen problem so lahko baterije, so spoznali Skandinavci ob hudi ohladitvi v začetku leta. Finci so na primer opozarjali voznike električnih vozil, da nizke temperature skrajšajo pot, ki jo je mogoče opraviti z enim polnjenjem baterije. Od oblasti bi zato pričakovali manj različnih prepovedi, kot so kurjenje drv, uporaba zemeljskega plina za ogrevanje in bencinskih ter dizelskih motorjev ter več uporabe zdravega razuma.