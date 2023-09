Komentar Marka Uršiča: Športni mačopatriarhi

V Riadu v Savdski Arabiji se je končalo svetovno prvenstvo v dviganju uteži, razpredelnica držav z odličji pa je dovolj nazorna. Če štejemo vse kolajne, tako v skupnem seštevku kot v potegu in sunku, je na vrhu Kitajska (20, 10, 3) pred Tajsko (5, 1, 3), Egiptom (5, 1, 1), Tajvanom (5, 1, 0), Južno Korejo (4, 7, 7), sledijo Uzbekistan (4, 2, 1), Vietnam (3, 3, 0), Gruzija (3, 0, 1), Kolumbija (2, 9, 3), Iran (2, 1, 0) ...

»Resne« evropske države, denimo Italija (1, 3, 0), slednji je zlato in eno srebro prinesel naturalizirani Kubanec Oscar Reyes, in Norveška (1, 0, 0), so dobile malenkosti. Odličja za Evropo so šla še »nevtralnim« športnikom iz Belorusije ter Ukrajini, Bolgariji (0, 2, 0), Moldaviji, Turčiji (0, 0, 5), Latviji in Romuniji. Torej nekdaj težkoatletske velesile Bolgarija, Turčija in Grčija živijo le še od drobtinic. Kaj nam vse to pove?

V »resnih« državah so stroge dopinške kontrole, drugod po svetu se z dviganjem uteži ob ustrezni podpori države in s plačilom splača ubadati, poleg tega je ta šport mačističen, moški, prevladuje v patriarhalnih družbah. Pustimo zdaj ob strani, da so na svetovnem prvenstvu v Riadu tekmovale tudi ženske in da so zaradi telesnih značilnosti v po kilogramih nižjih kategorijah prevladovali azijski fantje in dekleta, v višjih »patriarhalci«. Zanimivo je, da je po eno zlato in bronasto odličje v moški kategoriji do 96 kg dobil tudi Irak, vemo pa, kakšne razmere za športno udejstvovanje imajo tam.

FOTO: Mali Igor

Dviganje uteži je temeljni olimpijski šport, v patriarhalnih družbah olimpijska in druga odličja lahko prinesejo dober zaslužek, a uteži se ne dvigujejo same. Treba je imeti mišično maso, če ne zlepa, pa zgrda – s prepovedanimi poživili. V zahodnih evropskih državah se ta šport ne more več bolje prijeti, ker je garaški, pod dopinško povečavo, poleg tega je z njim tako kot v atletiki. »Brez pomena« se je ob Kenijcih, Etiopcih, Ugandcih truditi na dolgih progah in v maratonu. V dviganju uteži pa v kategoriji nad 109 kilogrami na tekmovanje pride 177 kilogramov težka gruzinska legenda Laša Talahadze in vse odpihne.