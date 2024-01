Komentar Marka Uršiča: Slovenija – Poljska

V različnih državah so izbrali najboljše športnike, športnice in ekipe za leto 2023. Tudi v Sloveniji, kjer pa bi morali zaradi pompozne ravni, ki jo z uspehi ustvarjajo športniki, in z nacionalnim zanosom navijačev zanesene domovinske rodoljubnosti takšno prireditev izbora elitnih bolj oviti v spektakelsko avro.

V soboto smo si denimo ogledali razglasitev najboljših športnikov Poljske za preteklo leto. V Sloveniji se prireditev odvija v enem prostoru osrednjega kulturnega in kongresnega središča, gostija s hrano in pijačo v drugem. Na Poljskem je bila prireditev v banketni dvorani hotela DoubleTree by Hilton v Varšavi, gostom tako ni bilo treba zapuščati prostora niti se jim je bilo treba dvigniti s stola, saj sta bili tudi hrana in pijača dostavljeni do okroglih miz.

Seveda je stvar v tem, koliko denarja imaš denimo za izvedbo takšne prireditve, v Sloveniji je prireditelj Društvo športnih novinarjev Slovenije z Radiotelevizijo Slovenije in Olimpijskim komitejem Slovenije. Na Poljskem sta to udarni športni časnik Przegląd Sportowy in televizija Polsat.

Prenos slovenskega izbora na RTV SLO traja uro in pol, Polsat pa je z izbranimi gosti program odprl že uro pred začetkom prireditve, ta je trajala tri ure, potem pa so bile osebnosti iz sveta športa uradno sogovorniki novinarjev še dve uri in četrt, dokler je trajal prenos. Ta je potekal od 19. ure do 1.15!

Razlika je tudi v tem, da v Sloveniji najboljše izbirajo športni novinarji, na Poljskem je to ljudstvo z glasovanjem s sporočili prek prenosnega telefona. V Sloveniji razglasijo najboljšega športnika, športnico in ekipo, slednja je bila na Poljskem seveda odbojkarska reprezentanca, konkurenca za najboljšega poljskega športnika pa je mešana, torej moški in ženske skupaj. Za leto 2023 je tako najboljša teniška igralka Iga Świątek.

Ni bistvo v tem, da ima Poljska 38 milijonov prebivalcev, Slovenija pa le dva, pa čeprav bi zaradi večjega trga kdo vse rad obrnil na ta vidik finančne kalkulacije. V športu odločajo pogum, kakovost, še mnoge malenkosti, v ozadju so še zadostna finančna podpora pokroviteljev, države, športna infrastruktura ... Resnico bomo spoznali na olimpijskih igrah v Parizu!