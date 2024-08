Ukrajina je na nedavnih olimpijskih igrah v Parizu osvojila tri zlata odličja, pet srebrnih in štiri bronaste. V atletiki je osvojila zlato in dve bronasti, zlato in bronasto v sabljanju, najsijajnejšo žlahtno kovino v boksu, v rokoborbi dve srebrni in bronasto, v kanuju na mirnih vodah, športni gimnastiki in strelstvu po eno srebrno kolajno.

Zgodba so vsi Ukrajinci in Ukrajinke, ki so nastopili v francoskem velemestu, ena pa je še posebna, namreč sabljačica Olha Harlan. V ekipnem tekmovanju s sabljo si je namreč z Alino Komaščuk, Oleno Kravacko in Julijo Bakastovo prisabljala zlato odličje, v posamični konkurenci je bila bronasta. Triintridesetletna Harlanova je bila z Ukrajino ekipno zlata že na olimpijskih igrah v Pekingu leta 2008, srebrna je bila leta 2016 v Riu de Janeiru, poleg pariškega posamičnega brona ima še bronasti žlahtni kovini iz Londona leta 2012 in Ria de Janeira.

Šport je ukrajinska odlika, Harlanova in Mahučihova imata žlahtno družbo.

S svetovnih prvenstev ima šest zlatih, sedem srebrnih in dve bronasti kolajni, tudi na evropskih prvenstvih si je pribojevala impozantno zbirko odličij (8, 8, 6). Sabljačica iz Mikolajiva je znana tudi po tem, da je na lanskem svetovnem prvenstvu v Milanu bila diskvalificirana, ker se po dobljenem dvoboju ni hotela rokovati z Rusinjo Ano Smirnovo. Slednja je v znamenje protesta za 45 minut zasedla tekmovalno stezo. Ukrajinka je sicer imela besedno zagotovilo, da se ji ni treba rokovati z Rusinjo in da jo lahko po dvoboju »pozdravi« le z dotikom sablje.

Olha Harlan je po številu odličij (6) tudi najuspešnejši ukrajinski športnik ali športnica na OI, pet odličij ima plavalka Jana Kločkova, od tega štiri zlate. Ukrajinska sabljačica živi v Bologni, kajti njen partner je italijanski tekmovalec v sablji Luigi Samele, ki ima z olimpijskih iger po dve srebrni in bronasti odličji, posamični bron si je prisabljal tudi na olimpijadi v Parizu. Izven OI odlično nastopajo tudi nogometaši Dinama iz Kijeva, ki so v kvalifikacijah za ligo prvakov gladko izločili beograjski Partizan in nato še škotski Rangers. Šport je resnična ukrajinska odlika, Olha Harlan in zlata olimpijska skakalka v višino Jaroslava Mahučih (tudi Magučih) imata žlahtno družbo.