Komentar Marka Uršiča: Muriel je umirala sama

Tadej Pogačar še naprej zmaguje, a športno kolesarstvo ima tudi temne plati. Niso se še namreč pomirili duhovi po smrti 18-letne Švicarke Muriel Furrer na cestni dirki mladink na nedavnem svetovnem prvenstvu v Zürichu. Po rekonstrukciji dogodkov, ki so jo opravili novinarji švicarskega časnika Blick, je Muriel po padcu v gozdu ob cesti s hudimi poškodbami brez pomoči ležala kar dobro uro in pol, od 90 do 100 minut. Bi imela možnost preživetja, če bi hitro dobila zdravniško pomoč? Mednarodni kolesarski zvezi (UCI) kot da ni mar za varnost tekmovalcev in tekmovalk, belgijski novinar Benji Naesen pa je besen in je napadel predsednika mednarodne zveze Davida Lappartienta.

Muriel Furrer je bila četrta smrtna žrtev na velikih kolesarskih dirkah v zadnjih petih letih. Švicarka je s spolzke in deževne ceste v gozd padla okrog 11.04, v bolnišnico je s helikopterjem prispela ob 13.35. Minili sta torej dve uri in pol. Naslednji dan je umrla. Predsednik UCI pravi, da so za polovico nesreč krivi kolesarji, ne organizatorji, te besede pa so razjezile kolesarsko skupnost. »Kako lahko reče kaj takšnega? Kako se potem lahko sploh pogleda v ogledalo?« se sprašuje Naesen, voditelj enega najbolj priljubljenih podkastov v svetu kolesarstva.

S hudimi poškodbami je brez pomoči ležala uro in pol.

Furrerjeva je imela oddajnik GPS, tako kot vsi udeleženci SP v kolesarstvu. GPS je pritrjen na kolesa, a signal uporablja predvsem televizija, da spozna razmere na progi, je pojasnil športni direktor svetovnega prvenstva Olivier Senn. Če bi signalu GPS sledili tudi prireditelji oziroma zdravstvene službe, bi opazili, da je ob padcu startna številka 84 nepremično obležala v bližini vasi Schmalzgrüb pri Zürichu. Vendar mu niso sledili. Muriel je nezavestna s hudimi možganskimi poškodbami ležala v gozdu sama, brez pomoči. Na hladen, deževen dan.

Dve reševalni vozili sta bili na kraju nesreče šele ob 12.45. Muriel Furrer ni imela radijske povezave z ekipo, svetovna prvenstva so tekmovanja pod okriljem UCI in podobno kot na olimpijskih igrah je vožnja s slušalkami že leta prepovedana. Lahko se le vprašamo, ali je bila Švicarka po nesreči pri zavesti in je poskušala poklicati pomoč. Brez radia bi bilo to zelo težko.