Komentar Marka Uršiča: Hokej na travi

Olimpijske igre v Parizu so dale odličen odgovor na to, kako uspešne so posamične države, ne le na tekmovališču, temveč tudi pri športni politiki in financiranju športa. Poljska je tako na tokratnih OI osvojila »le« zlato, štiri srebrne in pet bronastih odličij, na prejšnjih igrah je bil izkupiček 4, 5, 5, v francoskem velemestu je ob le enem bronu odpovedal predvsem atletski del reprezentance. A dejstvo je tudi, da se poljska elita, denimo v metu kladiva, vse bolj stara.

Kaj šele reči za Finsko, ta nekoč športna velesila je celo ostala brez osvojene kolajne, še v Tokiu so si pribojevali dve bronasti. Med krivci za poljsko, v tej državi so v pripravah na OI vložili ogromno denarja v športne panoge, in finsko nezadostnost je seveda moderen velemestni razvajen način življenja, nihče več noče garati v kraljici športov, kjer so v primerjavi z nekaterimi drugimi športi (pod)povprečni zaslužki. Vsi bi radi bili nogometaši in v kakšni tuji ligi služili velike novce.

Uzbekistan je na OI vsa odličja dobil v borilnih in težkoatletskih športih.

Pustimo zdaj dejstvo, da so na razpredelnici odličij na vrhu končale ZDA pred Kitajsko, Japonsko ... Vzemimo tri pametne primere športne politike. Nizozemska je končala na 6. mestu (15, 7, 12), Madžarska na 14. (6, 7, 6). Kar izstopa, je seveda dejstvo, da sta ti dve državi jedro odličij dobili v vodnih športih, veslanju, jadranju, plavanju, kajakaštvu na mirnih vodah, Nizozemska še tradicionalno v kolesarstvu, atletiki in dve zlati (moški in ženske) v hokeju na travi, Madžarska seveda v sabljanju.

Na lestvici odličij izstopa tudi izjemna uspešnost Uzbekistana, 13. mesto (8, 2, 3). Uzbeki pa so zaradi svoje kulture in tradicije izjemno močni v borilnih in težkoatletskih športih. V Parizu so dobili kar pet boksarskih zlatih odličij, zlato in srebrno v tekvondoju, zlato in dve bronasti v judu, zlato in bronasto v rokoborbi ter srebrno v dviganju uteži. Vsaka država na svetu ima torej lastne športne značilnosti in uspešnost. Če pri ekipnih športih Poljaki stavijo in udarno denarno podpirajo odbojko, Nizozemci hokej na travi, Novozelandci ragbi, Madžari in Hrvati vaterpolo, slednjega ob košarki tudi Grčija, potem gredo v Sloveniji vodilna vloga, dve ali tri ...