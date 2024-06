Komentar Marka Uršiča: Če bo Che v Evropi

V današnjem svetu je vse pod diktatom Združenih držav Amerike. Politika, gospodarstvo, s Hollywoodom (filmska) umetnost, tudi šport. V košarki je danes vse s temi akcijami pick and roll, pick and pop in pick and slip zamerikanizirano, kmalu si bodo izmislili »rock and roll« in še kaj ... Stari jugoslovanski košarkarski mojstri niso potrebovali te ameriške »znanosti«, da so s posamično kakovostjo vrhunsko igrali ta šport.

Glede ameriškega nogometa in bejzbola zaradi »avtohtonosti« ni težav, tu je osredotočenost kakovosti na ukradenih indijanskih ozemljih, na katerih se raztezajo ZDA, razumljiva, Evropa tukaj le modno sledi »izumiteljem«. Da ne bo pomote, še vedno so tudi na stari celini denimo pri kulturi »staroselci«, ki znajo narediti izjemno kakovosten film.

Tekme iz profesionalne ameriško-kanadske hokejske lige NHL lahko spremljam največ dve minuti, potem preklopim na drug televizijski kanal. Kajti v zgodovini sem videl že toliko kakovostnega hokeja, od Sovjetske zveze, Češkoslovaške, starih Švedske in Finske, starih Montreal Canadiens, Edmonton Oilers z Waynom Gretzkim, da bi zdaj gledal te »amaterje«.

Enako je v košarki. Če ponoči slučajno, ker ne morem spati, »ujamem« košarkarsko ligo NBA, poiščem drug kanal že po minuti igre. Kajti vseh teh »pickov« in neumornega metanja za tri točke imam dovolj že iz evropske košarke, denimo eno od starocelinskih košarkarskih prvenstvev stalno spremljam – ni razlike med Evropo in ZDA.

Zakaj ne morem spati, pa je drugo vprašanje. V pretekli sezoni sem si minimalno pogledal srečanja Cedevite Olimpije, kajti ta klub se iz sezone v sezono vse bolj smeši. V sezoni 2022/23 sem si ogledal precej tekem ljubljanskega kluba v evropskem pokalu in sem menil, da slabše ne more biti. A sem se zmotil. To je resnično razlog za nočno bedenje, kajti klub s tako svetlo tradicijo, še bolj slavno in žlahtno ima danes padli velikan iz Zagreba Cibona, ne more tako diletantsko voditi klubske politike, seveda predvsem pri nakupih igralcev. A »pomembno« je, da igrajo pick-and-roll in pick-and-pop, vse mora biti v smernicah moderne dobe pod »duhovnim« vodstvom ZDA. Če pa bo nekoč v Evropi Che (Guevara), potem ...