Komentar Lovra Katelica: Reza

In če je Reza Pahlavi umrl v izgnanstvu v Egiptu, šah je vendarle zagnal revolucijo, z njo pa moderniziral gospodarstvo in sekulariziral iransko družbo, kar pa zadrtim klerikom ni bilo niti približno všeč, se je naš Reza rodil v ljubljanskih Mostah.

Njegov ata je bil iz Italije, Italijan pa je bil tudi Pietro della Valle, ki je leta 1620 menda kot prvi pripeljal perzijsko mačko v Evropo. In ker je bil Reza maček, in to perzijski, je na začetku poletja 1979 tudi dobil takšno ime. Četudi natančen izvor perzijskih mačk niti ni povsem znan, pa felinologi vseeno domnevajo, da po vsej verjetnosti res izvirajo iz današnjega Irana, nekdanje Perzije.

Tako v Afganistanu kot v Iranu je bila ta pasma v rokah elite. In tudi naš pepelnati Reza je bil že po svoji pojavi – aristokratska mačka. Kot takšen tudi ni dovolil kar komu, da bi vstopil v njegov prostor. Še danes se zato spominjam visokooktanskega prizora, ko je sosed Slavc, pozabil sem že, zakaj, prinesel njihovo domačo mačko Miko.

Brez zvestobe in hvaležnosti tudi božičnih praznikov ne bi bilo.

V trenutku se mu je zamerila, kot kastriranec pa tudi ni imel nobene posebne želje po tesnejšem prijateljevanju z njo. Že v naslednjem koraku se je zapodil za njo, in to s takšno močjo, da je vse samo še frčalo po zraku, vaze, kozarci, rože, vse je padalo po tleh. Mačja reva je lahko samo še drvela ter iskala zadnjo mišjo luknjo do svobodnega ozemlja. Še več, med bežanjem se ji je uspelo od strahu celo podelati, in to naravnost v svečnik. Kako je zadela prav tja, mi še danes ni jasno.

No, ja, sem se pa po toliko letih podučil, da je mačji iztrebek, pomešan z oljem, če nič drugega, v iranski mitologiji pomenil vsaj nekakšno zdravilo proti vročini. Kot tudi, da je Rostam, gre za enega njihovih največjih junakov, rešil čarovnika pred razbojniki, ta pa mu je iz hvaležnosti z neba iztrgal dve najsvetlejši zvezdi, začel nekaj coprati z dimom in ognjem ter ustvaril mačko. Bila je to sploh prva perzijska mačka, pasma, ki vse odtlej služi junakom in jih varuje. Je simbol zvestobe in hvaležnosti.

Po iranski mitologiji bi lahko simbolizirala tudi prihajajoče dni: brez zvestobe in hvaležnosti (naših prednikov) tudi božičnih praznikov ne bi bilo.

Pa še to: reinkarnacija Reze Pahlavija je živela z nami potem kar 21 let!