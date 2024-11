Komentar Lovra Kastelica: Korle

Prihaja zima. To pa je tudi tisti čas, ko se začnejo pri nas doma grmaditi grmade žeht. A ker živimo zraven skupne sušilnice, smo že na samem začetku sklenili, da ne bomo šli v nakup pralno-sušilnega stroja, pač pa samo pralnega, ki tudi po vseh teh letih še vedno tako lepo centrifugira, pere pa itak kot utrgan!

Čeravno je sušilnica skupna, v njej sušita le še dve družini. Vse druge so se – iz čisto praktičnega razloga – že zdavnaj opremile s pralno-sušilnimi stroji, to pa zato, ker se je čas sušenja v zadnjih zimah bistveno podaljšal.

Danes se sušilnici zato sploh ne bi smelo reči več sušilnica, saj se cote tam sušijo tudi po teden dni. Med nestrpnim čakanjem, da se posušijo, pa pralni stroj že bljuva nove in nove skladovnice opranih oblačil.

Če bi hotel biti pameten, bi rekel, da živimo v času, ko se kaže tendenca v naraščanju vlažnosti zraka. Kar pa sploh ni daleč od resnice, saj se morajo že naši pršutarji spopadati s podobno težavo. Ker se jim pršuti preprosto ne sušijo več, kot bi se morali, je njihova dejavnost, v kolikor si ne priskrbijo hladilnih komor, v katerih potem posnemajo idealne razmere za sušenje pršutov, obsojena na skorajšnji propad. Ne nazadnje se je število malih pršutarjev, ki so letno naredili od pet do deset pršutov, že tako drastično zmanjšalo, da jih skorajda ni več. Realnost je zatorej takšna, da izdelovanje pršutov niti ni več stvar ljubiteljstva, pač pa je to le še stvar (naj)večjih obratov. Podobno je s sušenjem perila v sušilnicah: le še ljubitelji ga sušimo na tak način ...

Da pa se ne bi utopili v tem živem blatu neposušenih cot, smo pred dnevi, po priporočilu ženinega sodelavca, sprejeli medse novega člana družine.

In ko sva najstarejši hčeri kak dan pred tem sporočila, da pričakujemo res novega člana, bi jo kmalu kap. Ko sva ji povedala, da mu bo ime Korle (žena mu reče kar Kworle), da bo v višino meril le pol metra, tehtal pa bo 15 kil, je še v tistem trenutku ocenila, da sva prismojena. Ko sva ji povedala, da bo Korle govoril izključno z dejanji in da bo prispeval k boljšemu ozračju, pa je samo še sklonila glavo ter nama zabičala, da ta pogovor o Korletu zanjo ni nikoli obstajal, da niti najboljši prijateljici ne bo nikdar povedala o tem, še več, prosila naju je, naj zadrživa to o Korletu raje zase.

Ker pa je naš Korle v bistvu odstranjevalec vlage, naše cote pa se, odkar ga imamo, posušijo že v treh urah, sem si drznil o tem vseeno obvestiti tudi vas.