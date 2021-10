Komentar Lovra Kastelica: Kabul

Ste poskrbeli za varnost vašega hišnega ljubljenčka?

Hišni ljubljenčki so postali pomembni družinski člani in verjetno neradi razmišljate o tem, da gre lahko tudi kaj narobe. Vendar so tudi psi in mačke podvrženi različnim obolenjem, alergijam in poškodbam, to pa lahko predstavlja visoke stroške. Veste, kolikšni so lahko?