Komentar Lovra Kastelica: Gostiteljica iger

Selitveni prirast tujih državljanov je bil že 25. leto zapored pozitiven. V Slovenijo se je lani priselilo 33.939 prebivalcev oziroma 13.124 več, kot pa se jih je iz nje odselilo. Približno 60 odstotkov novincev je muslimanske veroizpovedi.

Tudi v Franciji ni nič drugače. Višje so le cifre in razsežnosti so večje. O čemer govorijo tudi izidi zadnjih francoskih volitev: nastajajoča večina je po volilni zmagi vihrala z nefrancoskimi zastavami.

Tamkajšnji sociologi govorijo že o »veliki zamenjavi prebivalstva«. Čemur pritrjuje tudi zadnji popis prebivalstva, ki pravi, da je 40 odstotkov otrok do četrtega leta priseljencev ali priseljenskega izvora. Ob več kot sto tisoč nezakonitih priseljencev na leto v Francijo vsako leto vstopi še približno 400.000 zakonitih iz Afrike in arabskega sveta.

Tudi gospodarsko je Francija vse bolj v zatonu. Je med evropskimi državami, ki z davki najbolj obremenjujejo svoje prebivalstvo, raven javnih izdatkov pa je v gostiteljici 23. olimpijskih iger celo najvišja v razvitem svetu.

Francosko prebivalstvo je postalo tudi eno najbolj pesimističnih na svetu. Velika večina je prepričana, da bo samo še slabše. Še več, 77 odstotkov jih ne verjame, da bo država prebrodila gospodarsko in socialno krizo. Govori se že o kolektivnem živčnem zlomu, ki ga vse bolj najeda tudi naraščajoče nasilje.

Priznani psihiater Maurice Berger govori o »neupravičenem nasilju«, ki vzplamti brez kakršnega koli razloga in le zaradi golega užitka. Opozarja, da se v Franciji neupravičeno nasilje zgodi v povprečju že na vsaki dve minuti; govori tudi o več kot 200 posilstvih na dan!

Nasilje se širi, kadar tisti na oblasti nočejo videti in slišati, da je zavladala anarhija. V takšnem ozračju je zato tudi francosko šolstvo pred izjemno zahtevno preizkušnjo. Ker zakonodaja prepoveduje verske simbole v šolah, jih ravnatelji prepovedujejo. Njihovi učenci pa jim vračajo z vse bolj agresivnim in objestnim obnašanjem. Še posebno se je razpaslo ustrahovanje ter grožnje učiteljem, da se jim bo zgodil Samuel Paty.

V »izgubljenih ozemljih republike« namreč obstajajo šole, kjer se o holokavstu in sekularizmu ne sme več govoriti. Ker se učitelj Samuel Paty tega ni držal, je leta 2020 plačal z življenjem. Obglavili so ga.

»Francija in njej podobne države ne bodo preživele, če ne bodo nemudoma sprejele pogumnih in bistvenih odločitev,« je kriknil Eric Zemmour. Nekdanji novinar je leta 2022 kandidiral za predsednika in povsem pogorel.