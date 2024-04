Komentar Lare Paukovič: Pajkic in šmink

V nakupovalnem centru Promenada v srbskem Novem Sadu so pred nekaj dnevi odprli novo poslovalnico Sephore, ene najbolj priljubljenih trgovinskih verig s kozmetiko. To ni prva Sephora v Srbiji, niti v Novem Sadu, a je odprtje kljub temu izzvalo evforijo. Naznanjeno je bilo namreč, da bo prvih sto kupcev dobilo privlačna darila. Predvsem mlada dekleta so tako nekaj minut pred peto, ko naj bi se vrata uradno odprla, v nakupovalnem centru povzročila pravi stampedo, posnetek navala na trgovino pa se trenutno deli po družbenih omrežjih.

»Povprečna plača v Srbiji je 450 evrov, ampak samo poglejte to navdušenje nad Sephoro,« je cinično pripomnila ena od uporabnic. Povprečna srbska plača je po zadnjih podatkih sicer malo višja, okoli 800 evrov, a to ne spremeni dejstva, da je življenjski standard nizek. Vendar srbskega predsednika Aleksandra Vučića to očitno ne ovira pri iskanju načinov, kako v Srbijo pripeljati vse več luksuza, ki bo očitno res namenjen le peščici. V kratkem v Beograd prihaja starleta Kim Kardashian, ki bo tam odprla poslovalnice svoje znamke spodnjega perila in oblačil za prosti čas Skims, obeta pa se tudi prva trgovina Louis Vuitton na Balkanu, ki naj bi odprla vrata velikim: Gucci, Prada in tako dalje. Bleščeče znamke bodo zgoščene v novem, mondenem delu Beograda, imenovanem Beograd na vodi, ki je delno že zgrajen, se pa še širi; zdi se kot ogromen futurističen tujek v panorami mesta (nekateri mu pravijo srbski Dubaj, kar ni takšen kompliment, kot si morda mislijo). In najbrž ni težko predvideti, da bo tudi odprtja trgovin Kim Kardashian in Louisa Vuittona spremljala evforija, podobna tej ob odprtju Sephore, četudi si ogromno državljanov že znamke Skims, kaj šele Vuittona ne more privoščiti.

Podobno navdušenje kot kupke ob vstopu v novo Sephoro je prejšnji teden zajelo dekleta v Ljubljani. Na Gospodarskem razstavišču so odprli začasno trgovino noro priljubljene znamke športnih oblačil.

Podobno navdušenje kot kupke ob vstopu v novo Sephoro je prejšnji teden zajelo dekleta v Ljubljani. Na Gospodarskem razstavišču so odprli začasno trgovino noro priljubljene znamke športnih oblačil Swy, za katero stoji Petra Parovel, trenerka fitnesa in vplivnica z vprašljivimi stališči. Ob Dunajski cesti se je dva dni, kolikor je vse skupaj trajalo, vila dolga vrsta: dekleta so bila za vstop v trgovino, kjer bi si lahko nagrabila dragih športnih oblačil, ki jih sicer proizvajajo v Turčiji, pripravljena čakati tudi več kot uro, to pa so utemeljevale s tem, da so »popusti dobri, dobijo pa tudi darilca«.

Kruha in iger? Raje pajkic in šmink.