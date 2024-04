Komentar Lare Paukovič: Ozempic

Glasbeni festival Coachella v Kaliforniji, eden najbolj priljubljenih na svetu, je letos postregel z ikoničnim nastopom: na odru sta se skupaj znašli 22-letna Billie Eilish, aktualna dobitnica grammyja za pesem leta in ena od glasbenih vzornic generacije Z, ter 38-letna Lana Del Rey, glasbena senzacija za milenijce. Kar je Billie danes, je bila Lana pred malo več kot desetimi leti, ko je izšel njen album Born to Die. Ta še danes velja za najbolj kultnega med vsemi njenimi albumi, njen imidž iz tistega obdobja – podoba angelske, glamurozno oblečene, brezčasne melanholične dive – pa ostaja modni in vizualni zgled, ki ga posnemajo dekleta po vsem svetu.

V zadnjih letih je bila Lani Del Rey, vsaj tako se je zdelo, sicer bližje drugačna estetika: njene modne kombinacije so postale veliko bolj sproščene in so se pogosteje znašle na seznamu 'modni faux-pas' kot na 'vredno posnemanja' – zlobni jeziki so znali pripomniti, da tudi zato, ker je pridobila precej kilogramov in se nasploh zapustila, kar je vplivalo tudi na njene nastope. Toda na odru Coachelle o tem ni bilo sledi: pred množico je stala ženska, ki je na las spominjala na Lano Del Rey iz leta 2012, ko je izdala Born to Die: svetli kodri, romantična bleščeča obleka D&G, posuta s kristali swarovski, svež, mladosten videz, predvsem pa nepričakovano vitka postava.

»Lana Del Rey je nazaj!!« »Vrnitev Lane Del Rey v velikem slogu«. »Tako dobro ni bila videti še nikoli.« »Lana Del Rey pije iz vodnjaka mladosti!« »Karkoli je že naredila s sabo, deluje.« »Njen obraz je spet prelep, tako kot na začetku kariere.« »Zelo verjetno je na ozempicu, sicer tako hitra sprememba ne bi bila mogoča,« so samo nekateri izmed komentarjev, ki so se po Laninem nastopu na Coachelli usuli na instagram, tiktok, reddit in še kam. 'Nova era' Lane Del Rey samo zato, ker je izgubila dvajset kilogramov? Očitno v resnici le nismo družba, ki je dokončno presegla vrednotenje posameznikov glede na težo.

Podobno kot Lana se je več zvezdnic, na primer članice družine Kardashian, v zadnjem času postavljalo s presenetljivo vitkostjo, ki jim je prej dolgo ni uspelo doseči.

Kajti vprašanje je, če bi leta 2012 sploh zaslovela, če bi bila videti enako kot lansko leto – Adele je bolj izjema kot pravilo. Čar Lanine persone nikoli ni bila le glasba, temveč tudi to, da so si dekleta želela biti kul kot ona, vitke kot ona, čudovite kot ona. In zdaj je spet točno ta Lana Del Rey: dovolj, da nastop na Coachelli postane ikoničen.

Kako je izgubila toliko kilogramov v tako kratkem času, ni povsem jasno – je šlo za rigorozni shujševalni režim ali slavni ozempic? Zdravilo, namenjeno sladkornim bolnikom, je naenkrat »čudežna palčka« za zdravljenje debelosti, saj pomaga pri uravnavanju koncentracije glukoze v krvi, s tem pa tudi občutka lakote ter hkrati deluje na center za apetit v možganih. Celo zdravniki priznavajo, da je mogoče skupaj s telovadbo do zelo dobrih rezultatov priti zelo hitro, sploh ker učinkovito topi tudi maščobo okoli trebuha. Podobno kot Lana se je več zvezdnic, na primer članice družine Kardashian, v zadnjem času postavljalo s presenetljivo vitkostjo, ki jim je prej dolgo ni uspelo doseči.

Njihov novi videz večinoma sproža občudovanje in zavidanje, mlada dekleta pa so zdaj prepričana, da tudi one potrebujejo ozempic. Ozempic sicer nima usodnih stranskih učinkov, ga je pa treba za vzdrževanje rezultatov jemati dosmrtno. In če ga za hujšanje uporablja nekdo, ki mu v resnici nič ne manjka, razen tega, da pač nima postave, ki bi ustrezala hollywoodskim idealom, gre seveda za zlorabo.