Komentar Gordane Stojiljković: To res predolgo traja

Včeraj se je v Slovenj Gradcu odvil res lep dogodek, ko so ključe nove montažne hiše, zgrajene z donatorskimi sredstvi in pomočjo občine ter lokalnega lions kluba, predali družini iz Velunje, ki je med lanskimi poplavami utrpela hudo škodo na svojem 38 hektarov velikem zemljišču.

Mrgolelo je imen slovenskega političnega vrha, predaje se je udeležilo tudi nekaj donatorjev, na vročem julijskem soncu smo se prisotni topili kot sladoled. Vse lepo in prav, če ne bi na kraju izvedeli, da se v novo hišo seli le mlajši del družine Stropnik, medtem ko starejša zakonca Stropnik za zdaj ostajata na ogroženem območju. Hiša novega začetka je namreč primerna za bivanje le štirih članov. Kot nam je zaupal Stanko Stropnik, je zemljišče v velikosti 930 kvadratnih metrov res prispevala slovenjgraška občina, a ne brezplačno.

Ker občina ne more nikomur ničesar donirati, je zemljišče prenesla na državo in od države dobila drugo. Stropnikovi pa bodo državi od odškodnine, ki jo bodo prejeli na podlagi cenitve uničene lastnine v lanskih avgustovskih poplavah, za to zemljišče plačali 70.250 evrov. Navsezadnje torej tudi ta pridobitev ni bila povsem zastonj. In kako bo z bivanjem starejših zakoncev?

Foto: Dejan Javornik

Upokojeni šlosar velenjskega rudnika nam je povedal, da bosta svoj stanovanjski problem poskušala rešiti s preostalim zneskom odškodnine. Njuna hiša sicer ni bila uničena, tako da sta še vedno tam, a jima ob vsaki ujmi in nevihti grozijo hudourniški plazovi. Njune noči tako niso prav nič mirne. Ker načrtujeta gradnjo manjše hiše, upa, da bo denarja dovolj. In kot je dodal: »Danes sem zadovoljen, celo leto pa nisem bil.«

Danes sem zadovoljen, celo leto pa nisem bil.

Z ženo že vesta, kje bi si postavila novo hiško, saj je imela hči veliko kmetijo, a ker gre za kmetijsko zemljišče, gradnja do spremembe namembnosti enostavno ni mogoča. A če potegnemo črto. Lepo je, da se lahko del družine Stropnik veseli prihodnosti in novih spominov, ki bodo nastajali pod novo streho. A glede na seznam vladne službe za obnovo po poplavah in plazovih avgusta lani, na katerem je sicer več kot 340 objektov, pri čemer seznam ni dokončen, je povsem pravilna Stropnikova misel: »To res predolgo traja.«