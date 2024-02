Komentar Gordane Stojiljković: Nagajanje

Kako globoko oziroma nizko lahko pade nekoč ljubeč odnos dveh partnerjev, okronan tudi z otroki, priča primer iz štajerske prestolnice. Ne le, da se nekdanja partnerja bongata okoli tega, kdo bo skrbel za dva mladoletna otroka – tokrat puščam ob strani dejstvo, da naša sodišča o usodi majhnih otrok odločajo neverjetno dolgo, v nekaterih primerih otroci medtem celo postanejo polnoletni –, zadnja tožba, ki jo je v svoj poštni nabiralnik prejela mati otrok, je enostavno nagajanje. Milejši izraz mi ta trenutek ne pride na misel. Prejela je namreč tožbo oziroma zahtevek za vračilo neupravičeno porabljenih denarnih sredstev. Za kaj gre?

Z nekdanjim partnerjem sta odprla skupni račun, na katerega sta vsak mesec nakazovala sredstva v okviru preživnine za potrebe njunih otrok. Mati je z denarjem s tega računa kupovala stvari, ki so jih otroci potrebovali, plačevala mesečne vozovnice, najem klavirja, šolo plezanja, šolo v naravi, malico, kosilo, vrtec, pa tudi flomastre, zvezke, oblačila, izdelke za kozmetično nego, skratka, potrebščine za šolo in življenje.

Zadeva je romala na sodišče, v tožbi pa nekdanji partner zahteva, da mati vrne nekaj tisoč evrov teh denarnih sredstev oziroma z računi dokaže, da so bila sredstva porabljena za potrebe otrok. Lepo vas prosim, kdo od nas hrani račune za flomastre? Ali pa za šampone in zdravila? Oče sicer v tožbi zatrjuje, da je imela dostop do računa le mati, ta pa, nasprotno, trdi, da ga je večkrat pozvala, da pooblastilo za dostop do skupnega računa uredita na banki. In da je on za vse stvari, ki naj bi jih mati plačevala z računa otrok, v času, ko so bili otroci pri njem, financiral iz lastnega žepa.

Že pregovorno se vse konča pri denarju. Žalostno pa je, da pri vsem skupaj spet najbolj trpijo otroci, te nedolžne dušice, ki še kako čutijo vsa nesoglasja, nagajanja, celo sovraštvo. In te, zdaj še nedolžne dušice bodo kasneje v svoje življenje pritegnile prav takšne ljudi, ki jim bodo povzročali stisko, a jim bo ta notranja bolečina edina poznana. In krog bo sklenjen. Odgovorni odrasli bi ta gordijski vozel že zdavnaj presekali.