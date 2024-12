Komentar Gordane Stojiljković: Mali nasilneži

V zadnjih letih, ko je moja hči iz deklice zrasla v najstnico, ugotavljam, da se vedno bolj strinjam z direktorico zavoda Planina Leonido Zalokar, kamor namestijo problematične in nasilne otroke, ki brezkompromisno navaja, da je med našimi najmlajšimi vedno več psihopatov. No, izraz je morda pregrob, saj kot nekdo, ki ima čut za šibkejše, tudi za male grobijane mislim, da imajo za seboj kakšno travmo, ki jo drugače kot z nasiljem nad drugimi ne znajo sprocesirati.

Zato se ne čudim, da je znana Slovenka svojo izkušnjo z nasiljem nad njenim otrokom s strani sošolca/-ev delila tudi javno. Vodstvo šole je namreč o izživljanju nad otrokom seznanila že pred enim letom, pa se od takrat ni zgodilo nič. Začelo se je z zasmehovanjem, žaljenjem, občasnim odrivanjem, nadaljevalo pa z grožnjami, zmerljivkami, tlačenjem copat v usta.

Zavezal mu je kolebnico okoli gležnjev in močno potegnil, da je padel, celo tako daleč je prišlo, da je nasilnež stal na glavi žrtve tako dolgo, da je ta od bolečin začel jokati, kar je nato prekinila učiteljica. Starši so bili na razgovoru pri ravnatelju, a znova se ni nič rešilo, saj je nasilnež z žaljivkami udaril takoj naslednji dan. Ustrahovani deček se je zaradi vztrajnega trpinčenja zaprl vase, osamil, njegovi starši pa so, obupani, ker njuna opozorila šoli in tudi staršem nasilneža nikakor ne zaležejo, vse skupaj prijavili policiji. Kaj lahko ta stori, ko so v igri tako majhni otroci, je drugo vprašanje.

Gotovo je šola tista, ki je dolžna ustvariti varno okolje za vsakega otroka.

Vendar, kot pravi Zalokarjeva, v državi že več kot deset let nimamo sistema, ki bi otroke v njihovi samouničevalnosti, agresivnosti pravočasno ustavil. Ko gledamo statistiko, koliko je nasilnega vedenja, je tega absolutno več in tudi pojavne oblike, resnost dejanj, ki jih povzročajo otroci, so strašljive, opozarja.

Ne vem, ali je prava rešitev, da nasilneža prepišejo na drugo šolo, saj bi si ta tam zagotovo našel novo žrtev. Še manj pa se mi zdi primerno, da bi se na drugo šolo prepisala žrtev. Zagotovo pa je šola tista, ki je dolžna ustvariti varno okolje za vsakega otroka. Toliko bolj, če gre za katoliško šolo. Molitve namreč niso dovolj, treba je ukrepati. Saj veste, iz majhnega zraste veliko.