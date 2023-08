Komentar Gordane Stojiljković: Janez Novak

Neštetokrat sem že slišala, pa daj že zamenjaj službo, pojdi v PR, stres te bo ubil, kako lahko poslušaš te tragične zgodbe in jih potem nosiš – kot bi bile prtljaga – domov k otrokom, možu. Ne morem. To je moj poklic, to je tisto, za kar sem bila poklicana. Pa čeprav trpijo živci, čeprav skoraj z vsako objavo – seveda tako kot vsi moji kolegi – tvegam tudi tožbo.

Kajti novinarji smo eni redkih, ki smo dejansko tudi kazensko odgovorni za svoje delo. Zato vsakič, ko slišim, ah, vi na Novicah samo lažete, si izmišljate, vse za dvig branosti, dobim pege. Kakšne laži!!! Besede, ki jih prelijemo na papir, so premišljene, predvsem pa preverjene, kolikor je le mogoče. Velikokrat seveda tudi tvegamo, predvsem takrat, ko ocenimo, da je vredno. Da se je vredno boriti za malega človeka, ki mu jaz ljubkovalno rečem Janez Novak, ki se v tem našem sistemu enostavno ne znajde. In ena takšnih zgodb je prejšnji teden dobila epilog.

Tokratni Janez je namreč človek s posebnimi potrebami, ki sicer samostojno živi, a mu je država samo za potrebe ureditve prodaje stanovanja dodelila skrbnika s CSD. Da proda stanovanje, najde novo, uredi papirologijo … No, ta skrbnik, ki bi moral delati v soglasju z željami svojega varovanca, je 60-letnega Ljubljančana kljub jasnemu in večkrat izraženemu NE želel preseliti na drugi konec Slovenije. Kjer ne pozna nikogar, kjer nima socialne mreže, zdravnikov … In to za, prav neverjetno, Janezov denar. No, Janezu ne bo treba v Maribor, preselil se je tja, kamor je želel. Prepričana sem, da je k temu prispevala objava njegove zgodbe. Ponosna sem, da sem kot novinarka zaščitila pravico malega človeka, ki se v tej borbi proti sistemu ni znašel.

No, zato rada opravljam ta poklic. To mi ne le napolni dušo, temveč tudi daje nov zagon za novo zgodbo. Neverjetno veliko jih je. Janezov Novakov. Zato vsak dan z veseljem, predvsem pa z vso odgovornostjo, posojam svoj glas tistim, ki tega zaradi različnih razlogov ne morejo. Kajti le z razkritjem nepravilnosti lahko ustvarjamo boljši jutri za vse, boljšo družbo, v kateri bo človek Človek.