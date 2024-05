Komentar Dušana Malovrha: Zaostala družba

Kolegica Špela z Dela je zadnjič s pomočjo prfoksa s faksa doc. dr. Andreja Brodnika razkrila prav žalostno in hkrati šokantno dejstvo: Slovenija je edina država v Evropi, ki v šolah nima obveznega predmeta računalništva in informatike. Saj ni res, pa je – še huje. V osnovnih digitalnih spretnostnih mladih nas z naskokom prehitevajo po levi in po desni: povprečno obvlada osnove tovrstne spretnosti v EU 71,2 odstotka mladih, pri nas le 63,4. Na Hrvaškem – 87 odstotkov.

Ne znajo delati drugega, kot da vanje hipnotizirani bolščijo: tik-tok, tik-tok, tik-tok.

Ne bom rekel, da nisem kdaj pomislil in se začudil: zakaj za vraga si moja otroka v šoli računalništvo lahko izbereta zgolj kot – izbirni predmet. Zakaj ga nimata v obveznem programu? Ko pa ja vsi učeni govorijo, da so prav takšna znanja v današnji digitalizirani družbi nujno potrebna že skoraj za vsako figo. No, tolažil sem se, da so morda samo na njuni šoli tako predpotopni in leseni in da bosta potrebnega informacijsko-tehnološkega opismenjevanja in nadgrajevanja deležna vsaj v srednji šoli. Ampak kot je zdaj jasno: niti na drugih osnovnih šolah niti na srednjih računalništva – nimamo!!! Ker imajo skoraj vsi otroci brez izjeme pametne naprave, nimajo pa še predmeta, ki bi jih poučeval o njihovi pametni uporabi, tako premnogi med njimi z zmogljivimi napravami ne znajo delati drugega, kot da vanje hipnotizirani bolščijo: tik-tok, tik-tok, tik-tok.

FOTO: Jackf Getty Images/istockphoto

Navaden človek misli, da imajo ljudje na položajih vse pod kontrolo. Da imajo z višav, kjer gnezdijo, pregled nad mravljiščem, ki mu rečemo družba. Pričakujemo, da imajo ob razgledu in širši sliki tudi sposobnost vodenja, ukrepanja. Verjamemo, da nekdo zgoraj premišljeno postavlja stvari ob pravem času na pravo mesto. Kako naivno! Potem pa smo šokirani, ko kar naenkrat zmanjka zdravnikov, ko nam tuji špekulanti uničijo edino letalsko družbo, ko pokupijo malodane kompletno živilsko industrijo. In nam za nameček speljejo še nacionalni navijaški slogan.

Pa kje to mi živimo? Kaj so počeli vsi šolski in gospodarski in razvojni in nevemšekateri ministri samostojne Slovenije do sedaj?! Kdaj dobivamo novo medicinsko izobraževalno ustanovo? Ko se nam je že sesul zdravstveni sistem in zbežala polovica dohtarjev (in novi, tretji medicinski faks seveda ne pomeni, da ne bo med zasebnike zbežala še druga polovica). Kdaj v šolah začnemo zares uporabljati računalnike? Ko nas v pouk na daljavo prisili novi koronavirus. Potem pa spet vse po starem ...