Komentar Dušana Malovrha: Svetovni dan (brez) piva

V vročinskem valu, med vojno za nutrije in po službi – ko se zdi, da so vsi drugi na dopustu – zapaše pivce za živce. Kadar pride po celodnevnem dežurstvu domov in ga ženka nafutra, se ata najraje zlekne v kavč komentatorja s hladnim pivom pri roki.

Nekoč, v časih pivovarskega enoumja, ko se je reklo, da na vzhodni strani Trojan pijejo laško, lulajo pa union, na zahodni strani prelaza pa ravno obratno, sem bil v precepu. Prihajam iz krajev, kjer so tedaj lokalpatriotsko prisegali na zlatoroga, na šolanje pa sem odšel k izviru ta rdečega. Prvo mi je jezik razvezalo malo točeno ob koncu prvega letnika srednje šole. Domnevam, da unionovo, saj sem ga spil v Stari Ljubljani.

Teta Rezi iz avstrijskega Gradca, ki je najraje konzumirala geserja, puntigamerja in biligerja (Gösser, Puntigammer in cenejši), me je večkrat podučila, da je pivo tekoči kruh. Tudi zdravstvena stroka priporoča, da je kak krigl tu pa tam koristen. Pirček torej že mora biti dober za kaj.

Če ne bi bil, ga ne bi varil ta naš ljudski rod od daljnega leta 800, menda po zaslugi Bavarcev (ki za moj okus še vedno delajo tudi najboljšega). Leta 2007 (po nekaterih podatkih 2008.) je neki Jesse Avshalomov v Kaliforniji razglasil dan piva. Prijel se je in z leti prerasel v svetovni dan te pijače. Do 2012. se ga je zapijalo petega avgusta, potem pa prvi petek avgusta. To je danes.

Statistični urad je ob tej priložnosti sporočil, da je v Sloveniji leta 2021 delovalo 68 pivovarn ali skoraj petkrat toliko kot leta 2008. Prebivalec Slovenije pa doma porabi nekaj več kot 26 litrov piva letno, so še zapisali. Porabi najbrž pomeni, da ga spije, doma pa ne vem čisto dobro, kaj pomeni: ali doma, ali v domovini, ali kaj tretjega? V kalkulator pametnega telefona sem vnesel svoje podatke in zmnožil: če ima leto 365 dni in če bi doma vsak dan po grlu zlil samo eno malo (0,33 litra), to znese – 120 litrov na leto.

Da se ne bom iz homo sapiensa slučajno razvil v homo pijensa in ker me že opozarja tudi moj preveliki in neprijatelj birbauh (pivski trebušček), bom preživel vsaj svetovni dan – brez piva.