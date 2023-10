Komentar Dušana Malovrha: Podoba rajona

»Dežela kranjska nima lepš'ga kraja, ko je z okolščno ta, podoba raja,« je zapisal pesnik v Krstu pri Savici. Čeprav sem se za dva dni nastanil prav v tem, blejskem okolišu, na Gorenjskem, torej, moj gostitelj ni škrtaril. Nasprotno, nisem še naletel, da bi bil kot gost deležen toliko in takih daril za dobrodošlico. No, saj v bogataških krajih ne prebivam, vem pa, da v turških hotelih, denimo, na zglavje ali na mizo radi nastavijo sladkarije, še zlasti v času postnega meseca ramazana. Če ni kakih posebnih cukrčkov, so dobre tudi žajfice ali kuliji; najbrž redkokdo tega ali onega še ni kdaj vzel domov za spomin.

Tale gorenjski apartman pa je prekašal vse. Na mizo je nastavil domači žganici in čokolado (gorenjko), v hladilnik pa še penino in vakuumsko zapakirani zavitek – ne vem, ali tujec ve, kaj neki je to nasekljano in kaj naj s tem počne, našemu človeku pa je takoj jasno: gobe so! To so gobe in to je dokaz, da gobe so.

Če ti lastnik apartmaja pred odhodom do vsem znane turistične točke še zaupa precej manj znani podatek: »… in potem na razpotju levo, nato pa koj desno v hrib, tam so,« odlašanja več ni, čeravno nabiralniške zveze in poznanstva letošnjo jesen še niso poročale o kakih bogatih najdbah. Ne na Dolenjskem ne na Gorenjskem ali kje drugje.

Začetki na odkazanem rajonu niso napovedovali omembe vredne bere. Še dobro, da nisem upošteval prve gobarske zapovedi, sem si misli. Kako naj pridem s prazno košaro iz hoste?! Potem pa sem nekje pri koncu 13.109 korakov, kolikor mi jih je tega dne naštela aplikacija zdravje na pametnem telefonu, vrgel še en pogled po strmini, preden bi vrgel puško v koruzo – glej ga, jurčka! In še enega in še enega in še in še. Podoba raja.

Ni lepš'ga kraja, kot je rajon, je rekel gobar prosto po Prešernu. In po takem zmagoslavju mu je skoraj vseeno, če mu na terasi kavarne ob Blejskem jezeru angleško govoreči kelner arabskega rodu namesto naročenega makjata, se pravi kavice s kapljico mleka, prinese pollitrski vrč bele kave. Odpustite mu, saj ne razume, kaj dela.