Komentar Dušana Malovrha: Igre niso brez meja

Olimpijskih iger bo zdaj zdaj konec, ampak eni še vedno premlevajo menda škandalozno odprtje, bilo je v petek, 27. julija. Meni je bil štiriurni otvoritveni spektakel na reki Seni všeč, najbolj Lady Gaga, akrobati, pa hevimetalci na palači in Marija Antoaneta (brez glave). Istospolna ali vsespolna zadnja večerja, ki se je mnogim zataknila v grlu, se mi je zdela še najdolgočasnejši del štiriurnega šova, med katerim sem dvakrat malček tudi zakinkal. Pa ne zaradi našega komentatorskega tandema Saška in Urbana, ki sta bila prav živahna in prisrčna skoraj do polnoči.

Na žalost pa so bili nadaljnji prenosi in pokrivanje iger na nacionalki prilično razočaranje. Glede na številno ekipo, ki je skrbela za prenose in druge prispevke iz Pariza, bi pričakoval, da z olimpijskimi vsebinami zapolnijo tudi kako vrzel med prenosi slovenskih predstavnikov. Saj so kdaj lepo razporedili sliko s tekem naših športnikov in športnic z istočasnimi javljanji na prvem, drugem in tretjem programu. Toda na slednjem kljub obilici olimpijskega dogajanja največkrat ponavljajo državnozborske aprilske seje (???!!!), na prvem in drugem kanalu pa premostijo luknje z jako dinamično teve prodajo prehranskih dopolnil.

Saj bi s prehranskih dopolnil hitro prešaltal k sosedom na Hrvatsku radioteleviziju, a so bile na televizorju seveda vse hrvaške olimpijske vsebine zatemnjene. Kot že evropsko prvenstvo v nogometu in še prej liga prvakov … Avtorske pravice – avtorske pravljice za malo deco. Zakaj pa lahko brez omejitev gledam OI na Eurosportu, in to na dveh kanalih? Ja, oni imajo najbrž pravice prenašati za ves svet ali vsaj Evropo, HRT pa ima pravice samo na območju Hrvaške, bi mi razložili, a ne? Ja, ampak jaz mojemu operaterju plačujem za paket, v katerem so po pogodbi tudi kanali, ki jih ob večjih športnih dogodkih, kot so nogometni in zdaj tudi olimpijske igre, čedalje več in čedalje večkrat zatemnijo. Če na programu ne morem spremljati najboljših športnih prenosov, tega programa ne potrebujem. Ja, bo treba še enkrat prebrati pogodbo. Hudič se najbrž skriva v drobnem tisku. Najdrobnejšem.