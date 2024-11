Komentar Dušana Malovrha: Huligane snemajo, mar ne?

Nedeljski košarkarski derbi druge slovenske lige med Portorožem in Ilirsko Bistrico bi moral biti praznik primorske košarke, sem nekje prebral. Kot vemo, se je praznik izrodil, posredovati je morala policija. Mimo obiskovalcev, veliko je bilo družin z otroki, so švigali agresivni zamaskiranci in prižgane rakete. Ne bomo ugibali, kako so huligani lahko pretihotapili v dvorano kar precejšnjo količino niti ne tako majhnih pirotehničnih sredstev, ki se ne morejo kar tako zatlačiti saj-veste-kam.

Spomnite se februarske eksplozije pirotehnike na nogometni tekmi v Murski Soboti med Muro in Mariborom, ko je bilo poškodovanih več članov domačega moštva. Tedaj je zaradi incidenta glave staknil celo slovenski politični vrh. »Zaostrili bomo kazensko zakonodajo do huliganov, ki ogrožajo ljudi in premoženje, zakon o delovanju policije, ki bo vodil v prepoved vstopa na stadione tudi za tiste, ki so bili zaloteni pri uporabi pirotehničnih sredstev. Pred tem pa bodo tudi strokovnjaki za posamezna področja proučili predloge in posledice,« je napovedal notranji minister.

Policija je sicer snemala omenjeni februarski derbi, a kljub temu javnost zaprosila za pomoč pri iskanju storilca. Po naših neuradnih informacijah ga še do danes niso odkrili. In že imamo na drugem koncu države in v drugem športu nov hud izgred. In kaj se je zgodilo, razen tega, da so prekinili tekmo, organizatorji pa sprejeli nekaj sklepov na klubski ravni.

Osem mesecev od eksplozije storilca še niso prijeli in že je tu nov hud izgred.

No, minister se je spet oglasil in »generalnemu direktorju policije naložil, da policija v sodelovanju z drugimi deležniki še pred športnimi prireditvami okrepi izvajanje zakonitih ukrepov s ciljem, da prepreči vnos prepovedanih predmetov na območje, kjer bo potekala športna prireditev«. Super.

Policisti pa nadaljujejo zbiranje obvestil in dokazov »s ciljem identificiranja nasilnih navijačev ter oseb, ki so utemeljeno osumljene storitve kaznivih dejanj«. Tudi super. Upajmo, da jim bo ratalo – hitreje kot kolegom s severovzhoda države.

Vse je posneto, cela Slovenija si je ogledala posnetke in se zgražala. Kaj še rabijo organi? Morda pomoč bolj izkušenih. Naj prekopirajo rešitve iz Anglije, na primer. Tamkajšnji huligani so bili res velika nadloga, a so jih z odločnimi ukrepi ukrotili in danes se največji derbiji otoškega nogometa spet lahko igrajo brez zaščitnih ograj na tribunah, navijači pa uživajo le par metrov oddaljeni od največjih zvezdnikov na svetu.