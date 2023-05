Komentar Dušana Malovrha: Digitalizacija pa taka!

Potreboval sem izpisek iz rojstne matične knjige. Pred vrati so bili prazniki, ko se pospešeno praznijo tudi državni uradi, poleg tega nisem bil prepričan, da se doma v kupu dokumentov skriva tudi potrebna rojstna listina, malo pa se mi je že tudi mudilo. In ne nazadnje: imam sigenco, elektronsko potrdilo, s katerim izkazujem svojo identiteto in se elektronsko podpisujem. Skratka, izpolnjeni so bili vsi pogoji za skok čez plot – k digitalizaciji. Zakaj bi se naročal in drenjal na šalterju, če lahko vse uredim prek računalnika od doma.

Uspešno sem se prebil skozi formularje e-uprave in naročeni izpisek iz matične knjige tudi plačal. Tri evre. Šele po petih dneh pa se je moja vloga iz statusa oddano spremenila v status zaključeno. Toda kako zaključeno! Naivno sem pričakoval, da mi bodo naročeno in plačano listino dostavili domov, kajti prejemnik dokumenta je – moja upravna enota.

Ko tudi po 10 dneh od oddane vloge še niso rodili mojega rojstnega lista, sem torej poklical na upravno enoto. Tudi referentki ni bilo jasno, zakaj mi naročenega niso poslali z elektronsko pošto, moja digitalna e-vloga pa je že v odpravi, mi je zagotovila. Z navadno pošto. Aha, okej ... Samo še to me je zanimalo: če bi zdaj prišel tja, k vam, ali bi želeni dokument dobil takoj? Bi, seveda, le da bi imeli naročeni prednost. In plačati bi moral tri evre.

A mi lahko prosim kdo pove, v čem je smisel takšne digitalizacije? Kar bi moralo biti hitreje in ceneje, je le še dražje in počasneje. Če sem izkazal svojo identiteto in plačal uslugo, zakaj je treba v tako preprost e-odnos vpletati še upravno enoto in pošto (da ni morda golob pismonoša, saj pošiljke po dveh dneh od telefonskega klica še nisem prejel).

Tale naša digitalizacija je nekaj takega kot avtomatska blagajna v samopostrežni trgovini, ko se zatakne skoraj pri vsakem drugem izdelku. Potem sledi: Prosimo, počakajte na asistenta! Ta država potrebuje asistenta. Halo, Estonija, na pomoč! Dokler ne pomaga Estonija, pa si pomagajte sami. Jaz sem se zakopal v sveženj dokumentov in našel Izpisek iz rojstne matične knjige, izdan še v rajnki Socialistični federativni republiki Jugoslaviji. Še velja, menda.