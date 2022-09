Svetovna medijska krajina se naglo spreminja, internet in družabna omrežja, uporabljana za širjenje informacij, so v vzponu, časopisi pa v zatonu. Ker Slovenija žal ni izjema, je kar nekako logično, da se pri svojih petdesetih in nekaj letih, ki so že sama po sebi vse večja muka, povezana z vedno pogostejšimi obiski zdravnikov – začeli so mi odkrivati od sladkorja in visokega pritiska do holesterola –, včasih vprašam, vraga, kaj če čez štiri, pet let, ako sploh preživim vse te zdravstvene ibunge, ostanem brez službe. No, ja, sem si rekel, edini medij, v katerem se počutim kot riba...