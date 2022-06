Gasilcem sta posvečena kar dva praznika, ampak se mi zdi, vsaj za slovenske, da so za svojega bolj vzeli 4. maj, ko goduje njihov zavetnik sveti Florjan, kot pa 8. junij, ki je prav tako razglašen za njihov svetovni dan. Naši ga, kakor je razbrati z njihovih spletnih forumov, pretirano ne upoštevajo in po mojem imajo kar prav – koga briga, če je bilo takrat ustanovljeno prvo prostovoljno društvo v Nemčiji?! Hodim na občne zbore in postavljam mize pa klopi za gasilske veselice. Mucica, a ti ne boš gasilec, me je žena pobarala malo pred božičem pred petimi leti, ko sem požarni delegacij...