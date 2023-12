Komentar Bojana Budje: Otroci

December je mesec največjega otroškega veselja, radoživosti, neskritih pričakovanj. Komur so pač dani. Vsem žal ne. Z ogromnim cmokom v grlu prebiram poročilo humanitarne organizacije Save the Children, ki razkriva, da je lani okoli 468 milijonov (!!!) otrok odraščalo na konfliktnih območjih. Da je bilo proti otrokom zabeleženih 28.000 kriminalnih dejanj, to pa je daleč največ, odkar so leta 2005 pričeli zbirati te srhljive podatke.

Verjeli ali ne, samo lani, ko še ni bilo na ogled strahotnih prizorov iz Gaze, je bilo ubitih ali pohabljenih 8647 otrok, 7610 pa so jih rekrutirale oborožene skupine. Številke so daleč najvišje v zadnjih dveh desetletjih, letošnje bodo še znatno krutejše.

V Gazi otroška kri teče v potokih, najhuje se nič hudega slutečim in nedolžnim bitjecem godi še v Kongu, Mjanmaru, Maliju, Somaliji, Siriji, Ukrajini, Afganistanu in Jemnu. V Afriki je bilo zaradi konfliktov prizadetih 183 milijonov otrok, v Aziji 145. Zakaj že? Krivi so bili, ker so se rodili. Še v šolah in bolnišnicah niso bili varni, leta 2022 je bilo na te ustanove naštetih 2308 napadov, kar tri četrtine več kot predlani. Noro! Nezaslišano!

Je na svetu kaj lepšega kot rojstvo otroka? In kaj strašnejšega kot njegova smrt? Življenje se je s pomočjo genoma odločilo, da bo večno. Nesmrtnost mu dajejo otroci. In to življenje nekako brezčutno trdi, da smo na svetu samo zato, da bi nadaljevali človeško vrsto, imeli otroke. Njihovo spočetje in rojevanje je torej najbolj egoistično dejanje, ki ga zmoreta ženska in moški.

Egoizem je tako velik, da ga lahko spremlja samo največja ljubezen. In ljubezen med moškim in žensko je le uvod v ljubezen do otroka. V baje najbolj iskreno in sveto ljubezen, ki poganja ta svet. Tudi ali zlasti zato niti približno ne razumem, s kakšnim razlogom in v čigavem imenu si kdo sploh upa, drzne poseči v to najbolj čutečo zvezo in staršem vzeti najsvetejše, kar imata. Otroka. Sploh, ker menda vse delamo za otroke. Še država, ta večno nenasitni stvor, se jim vsaj papirnato dobrika, da ji ja ne bi zmanjkalo volivcev in davkoplačevalcev. Roko na srce, tudi soldatov.

Sveti Miklavž alias sveti Nikolaj očitno ni opravil nič. Prosim, rotim, naj poskusita še prihajajoča Božiček in dedek Mraz ter materam in očetom po svetu ubranita vsaj kakšno otroško življenje. Za morilce, zveri v človeških podobah, pa naj poskrbi zlodej!