Komentar Bojana Budje: Na prvi pogled

Čeprav že v letih, sem se hočeš nočeš te dni moral vprašati, kaj je ljubezen. Razlog je študija spletne strani dua.com, kjer so analizirali več kot milijon iskalnih poizvedb iz vse Evrope in ugotovili, katera država najbolj verjame v ljubezen na prvi pogled. Ne boste verjeli, kdo je zmagovalec. Kajpak država, katere imena sedaj z dodatnim razlogom ni več moč izpisati brez besede 'love'. Slovenija! Za njo pa denimo Romunija, Španija, Rusija, Švedska in še enainštirideset v pričujočo analizo vključenih držav.

Prav nikoli si ne bi mislil, da smo Slovenci narod zaljubljencev. In to že na prvi pogled!

Prav nikoli si ne bi mislil, da smo Slovenci narod zaljubljencev. In to že na prvi pogled. Da smo prvi šarmerji Evrope. Nekako so me dogajanje in izkušnje prej usmerjali v prepričanje, da v deželici pod Alpami živijo pretežno dolgočasni, zakrknjeni, zavrti ljudje, kot pa oni, ki se prepuščajo ljubezni. In s tem kajpak sreči. Kajti ljubezen je najlepše čustvo na svetu. Je tako sebično, takšen ego, da izključi celo sebičnost. Sebičnost za dva. Za moškega in žensko, za Adama in Evo. Čedalje večkrat tudi za Adama in Adama ter Evo in Evo. Ljubezen pač splete dva človeka v enega. Spol po novem ni več pomemben. Pa četudi samo za en dan. S tisto posebno kemijo, pogledi, dotiki, besedami. Morda se motim, a zdi se mi, da je zaljubljenost predvsem praznik mladih, mlajših. Kajti s starostjo je manj čustev, četudi so bržkone globlja, a jim manjka svežine, nedolžnosti brez računstva. Navsezadnje je mladost edina prednost, ki jo imajo mladi pred starimi. Vse drugo imajo dokončno in zvečine odrasli. Denar, oblast, celo ljubezen si lahko kupijo. Po zaporedju: najprej pisemca, nato srčki, vrtnice, čokolade, prstani, briljanti, kabrioleti, beemveji, jaguarji. Edina stvar, ki je ne morejo imeti, kupiti starci, je mladost.

Doslej sem bil nekako prepričan, da se je tista prava Shakespearova ljubezen že zdavnaj in zvečine vrnila nazaj v njegove drame, klavrni nadomestek da ji je ljubezen iz izumetničenih prizorov osladnih turških ali mehiških teve žajfnic. Pa Slovenci s to raziskavo dokazujemo, da vendarle premoremo še nekaj ostankov Shakespearovih čustev, da je izpričana ljubezen Romea in Julije vsaj delno preživela vse hude čase. Potrjujemo, da je ljubezen resnično najbolj posesivna stvar na svetu. Da daje vse in zahteva vse. Dokler je prava in traja, v njej ni mesta za matematiko in preračunavanja. Nisem pa docela prepričan, ali se znajo zaljubiti tudi politiki.