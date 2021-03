Komentar Bojana Budje: Droga

Ne me obešati za jajca, če zapišem, da je marihuana zanesljivo manj trda droga kot oblast.

Uredniki – kaj šele naduredniki! – naj bi bili obveščeni o vsem. Ali skorajda vsem. In tako mi vsakodnevno med kakimi dvesto do tristo maili v e-nabiralnik priletijo tudi dnevna poročila s prav vseh policijskih uprav naše včasih tako prijazne in idilične deželice. Dogaja se marsikaj,fantje so pač redoljubni, nered iščejo povsod, če ga ne najdejo, ga naredijo sami. Tudi zato policistov ne maram preveč. Ker so Zakon in Bog. Mi pa mali ali veliki grešniki. Nekateri občasno, drugim so grehi poklic. Na naš hlad do modrih angelov pa bržkone dodatno vpliva prepričanje, da so vedno tu, ko jih ne potrebujemo ali želimo, nikoli pa, ko jih potrebujemo.Berem včerajšnje poročilo Policijske uprave Novo mesto. Piše, da so policisti PP Šentjernej (kratica učeno upodablja besedi policijska postaja) opravili hišno preiskavo na območju Litije, kjer da biva 39-letni osumljenec. Ter da so možje postave med postopkom v hiši in okolici gospodarskega poslopja zaznali (!) močan vonj po konoplji. Nadaljevanje prepisa bržkone ni potrebno. Policaji so pač našli in zasegli za 88 kilogramov zavojev z indijsko konopljo, dodatno pa še 127 sadik in opremo za gojenje.Pridušam se, da so tovrstnih vsebin junaških zasegov polna domala vsa uvodoma omenjena dnevna policijska poročila. Kar kaže, koliko dela imajo naši škisi z iskanjem konoplje. In koliko našega denarja porabijo za to početje. A zaboga milega, zakaj neki?! Svet marihuano legalizira, njene blagodejne zdravilne učinke uradno uporabljajo v denimo že 28 zveznih državah ZDA, tudi v Kanadi, že šest let bo, kar so jo na seznam dovoljenih pripisali tudi naši južni sosedi. Pri nas pa je kanabis, kar je strokovno poimenovanje za konopljo, še vedno na seznamu prepovedanih drog. Četudi bo svetovni trg zakonite konoplje – takšne so uradne ocene – že kmalu težak 150 milijard dolarjev. Kar je biznis, primerljiv denimo z razcvetom interneta davnega leta 1997.Namesto da bi država s kanabisom služila, troši evre z iskanjem gojiteljev. Ker da nas konoplja ogroža. Meni pa se laično zdi, da kanabis bolj kot ljudi posledično ogroža alkoholno in tobačno industrijo, farmacevtske gigante, tudi kemične korporacije. Sploh pa legalizacija prinaša nadzor. Tega sedaj ni. In ne me obešati za jajca, če zapišem še, da je marihuana zanesljivo manj trda droga kot oblast. Kar naši politiki dokazujejo iz dneva v dan. Nazadnje Desusovi in Esemcejevi.