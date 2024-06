Komentar Bojana Budje: Diplome iz uvoza

Hrvaški mediji so te dni razkrili šokantno spoznanje. V zadnjih dveh desetletjih so njihovi državljani prejeli in prijavili kar 10.000 (deset tisoč!) diplom, tako ali drugače pridobljenih v Bosni in Hercegovini. Med njimi jih je dokazano tudi 1047 s privatnih fakultet in univerz, ki jih preiskujejo zavoljo suma izdajanja lažnih diplom, magisterijev in doktoratov. Ni skrivnost, da naši južni sosedje zavoljo ponaredkov vodijo postopke zoper kar 162 najrazličnejših doktorjev, pretežno s področja znanosti. Tudi ni tajna, da so na spisku osumljenih prejemnikov lažnih dokumentov visoki državni uradniki, celo ministri.

In koliko ponarejenih diplom, magisterijev ter doktoratov je v Sloveniji? Nekaj že, roko na srce, tudi Slovenci smo krvavi pod kožo. Saj se tople vode res ne da izumiti trikrat. Domala je ni vsebine diplome, magisterija, doktorata, ki ne bi imela kakega bližnjega ali daljnega predhodnika ali naslednika. Potem sta tu še internet in umetna inteligenca. Kjer je dostopno vse, nikomur ni treba riti premakniti niti za milimeter. Samo na mobiču nekaj vtipkaš in že imaš. V nekaj sekundah si zlahka nabereš tuje pameti v izobilju, z nekaj dodatne spretnosti jo potem brez večjih težav prodaš za svojo. Tako pač danes nastajajo domače in seminarske naloge, diplome, magisteriji in doktorati. Tudi novinarski prispevki, da pometem še pred svojim, našim pragom.

Uradne potrditve, koliko smo sploh pametni Slovenci, nimamo. Študija kontroverznega irskega profesorja Richarda Lynna, ki je sestavil lestvico inteligenčnega kvocienta po Evropi, nas ne omenja. Zato pa izvemo, da sta s povprečnim iqujem na vrhu Nemčija in Nizozemska, najnižjega, zapisana je številka 89, imajo menda Srbi. Kar je primerna razlaga za mnogokrat prostaško vedenje in vzklikanje njihovih navijačev na četrtkovem zgodovinskem žogobrcu v Münchnu. In ko že omenjam Nemčijo: tam ugledneži, ki jih razkrinkajo kot plagiatorje ali kupce lažnih diplom, nemudoma osramočeni odstopijo, njihove kariere je nepreklicno konec, zoper njih stečejo kazenski postopki.

In pri nas? Nič. Ali skoraj nič. Po zgledu večnega ruskega predsednika Putina, ki je menda kar 16 od 20 strani ključnega dela svoje doktorske naloge dobesedno prepisal. Raziskovalci ameriškega inštituta Brookings celo trdijo, da je Putin plonkal ob pomoči tajne KGB. Pa nikar se križati, našla sta se zgodovinarja, ki trdita, da so ukradene tudi teze, zapisane v sloviti Da Vincijevi šifri pisatelja Dana Browna.