Kolumna Tanje Jakše Gazvoda: Skupaj proti anticiganizmu

Pred kratkim je mlajši Rom v trgovini sredi mesta nepričakovano in brez povoda udaril dekletce. Vse je posnela kamera, napad so prijavili na policijo, ki primer obravnava.

Pred dnevi je dekličin oče prek ceste opazil dotičnega in ga povprašal, zakaj je udaril njegovo hčer. Verjetno je nekoliko povzdignil glas, kdo ga ne bi, če je bila žrtev mladoletnica. Kmalu zatem je dobil pošto policije, naj se izjasni o dogodku, saj da je pri fantu »povzročil občutek ogroženosti in strahu«.

Občan se je na poziv policije odzval in vse dogajanje odkrito ter pošteno opisal, a je kmalu zatem dobil odločbo o prekršku ter globo v višini 250 evrov. Verjeli so Romu, ki je imel pričo, in je povedala enako kot on, občan pa je ni imel. Kazen je plačal, čeprav ve, da ni nič kriv, ne želi namreč dodatnih sitnosti.

Država in njeni organi z neenako obravnavo državljanov tudi sami netijo anticiganizem.

Nekje v istem času je urad vlade za narodnosti objavil natečaj za mlade s pomenljivim naslovom Skupaj proti anticiganizmu. Že samo ime natečaja bode v oči in ušesa, saj vlada oziroma urad uporabljata slabšalno ime 'cigan', s katerim se niti Romi ne strinjajo.

A kljub temu: si predstavljate, kaj bi lahko o romski problematiki zapisalo mlado dekle, ki je prejelo udarec leto dni starejšega Roma? Morda, da moramo preseči stereotipe, predsodke in nestrpnost, kot pričakujejo na uradu oziroma vladi? Ali pa, da bi se raje skrila zaradi strahu, lastne varnosti in miru in da sta jo nepričakovan napad ter krivica, ki jo je doživel njen oče, zaznamovala, v njej prebudila občutek ranljivosti in nemoči?

To je le eden od primerov odnosov v dolenjski družbi, navajam ga, ker je še svež, je pa, tako kot številni pred tem, rezultat neenake obravnave pred zakonom. Če bi organi pregona in druge ustanove uporabljali enaka merila za vse državljane, bi bilo v naši družbi precej drugače. Tako pa primeri, kot je zgornji, povzročajo še večji razkol v družbi, netijo sovraštvo in podžigajo nestrpnost do tistih, ki zakonov ne spoštujejo. Odgovorni pa se obračajo stran.

Ja, tudi anticiganizem, kot ga imenuje vlada, spodbujajo, zato iz Dolenjske jasno sporočilo vladi: problema, ki ga s takšnim natečajem zavijate v celofan, ste se lotili na napačnem koncu!