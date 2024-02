Kolumna Miše Terček: Zgodovinski premik

Medijski koncern WWE, ki producira športni entertainment oziroma tako imenovani wrestling, svojo najbolj gledano tedensko oddajo Raw, ki je na kabelskih televizijskih postajah na ogled že od leta 1993 in ki sta si jo v originalu »podajala« kanala USA Network in TNN, ki sta spektakel vsak ponedeljek prenašala v živo, seli na splet – natančneje na Netflix. Posel naj bi bil vreden vrtoglavih pet milijard dolarjev, kar je še precej več kot cena, za katero je pravice za predvajanje oddaje SmackDown!, drugega paradnega konja WWE, pred časom odkupila televizija Fox. WWE, ne glede na to, ali nam je njihov produkt všeč ali ne, je bil glede televizijske vizije vedno korak pred drugimi. Vince McMahon, ustanovitelj in prvo ime WWE, velja za vizionarja, ki je tvegal in svoje programe že v osemdesetih letih prejšnjega stoletja med prvimi prenesel najprej na kabelsko televizijo in nato na pay-per-view (plačljiva TV). Kasneje je ustanovil svoj »Netflix« oziroma spletno knjižnico, imenovano WWE Network, ki je ponujala vse njihove produkcije na enem mestu – z arhivom vred. Pred kratkim je nato sklenil »posel kariere«, ko je prodal svoj večinski delež v podjetju, ki ga je pred več kot štirimi desetletji odkupil od svojega očeta, ter preko koncerna TKO združil WWE (World Wrestling Entertainment) in Ultimate Fighting Championship (UFC). WWE je bil prodan za slabih deset milijard dolarjev, skupna vrednost koncerna pa je zdaj več kot 21 milijard. McMahon je svoje karte igral tako dobro, da je kljub prodaji obdržal vodilni sedež v podjetju, njegovo zasebno premoženje pa je bilo ocenjeno na več kot 3 milijarde evrov, kar je več, kot ima bogastva njegov dolgoletni prijatelj in nekdanji ameriški predsednik Donald Trump. Slednji je z McMahonom sodeloval tudi v ringu, ko sta se pred leti na WrestleManii pomerila v »bitki milijarderjev«. Trump je v zahvalo, ko je bil v Beli hiši, McMahonovo soprogo Lindo nato zaposlil kot eno od svojih državnih ministric. Zakonca McMahon sicer ne skrivata naklonjenosti do Trumpa, saj sta tudi redna finančna podpornika njegovih kampanj.

WWE Raw se bo na Netflixu pričel predvajati v začetku prihodnjega leta, a prav po najavi odmevne selitve pa se je zloglasni Vince McMahon znašel v hudih težavah. Tako hudih, da je moral odstopiti z mesta člana upravnega odbora. Znašel se je namreč v središču šokantnega spolnega škandala. Zanj to sicer ni bilo prvič, a v preteklosti mu je kazni in posledicam nekako vedno uspelo ubežati oziroma (domnevnim) žrtvam ni uspelo dokazati McMahonove krivde. Nekaj pa jih je tudi utišal tako, da jim je plačal za molk. In prav to ga je tokrat spravilo v težave. Eni od žrtev je namreč prenehal plačevati mesečno »odškodnino za tišino«. Odplačal je milijon dolarjev, dolžan pa ji je bil (glede na podpisani dogovor) še dva milijona. Oškodovanka ga je zato prijavila in svojo neprijetno izkušnjo z »Walt Disneyjem wrestlinga«, kot mu pravijo mnogi, obelodanila v javnosti. Grozljivo zgodbo so pričakovano takoj pograbili vsi ameriški mediji, McMahon se je zavil v molk, zadevo so prevzeli odvetniki, novo vodstvo WWE pa se je od nekdanjega šefa (vsaj javno) oddaljilo in se odločilo, da tega ne bo komentiralo.

V podrobnosti obtožb, ki bremenijo ustanovitelja WWE, se ne bomo spuščali, saj gre za zelo grafične scenarije, ki vključujejo večkratna posilstva, poniževanja in mobing. McMahon, nedvomno eden od najmočnejših ljudi ameriške televizije, se je do zdaj izkopal iz domala vseh težav. A tokrat mu to zagotovo ne bo uspelo. Jama, v katero je padel, je pregloboka. Pri svojih 78 letih pa je tako ali tako čas, da se upokoji. Zna pa se zgoditi, da bo svoja zadnja leta preživel za rešetkami.