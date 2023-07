Kolumna Miše Terček: Še vedno seksi

Na HBO Max se je pričela 2. sezona TV-serije And Just Like That ..., v kateri spremljamo Carrie, Charlotte in Mirando (tudi tokrat brez zloglasne Samanthe), kako pri svojih več kot petdesetih letih še naprej živijo »seks v mestu« in se kot predstavnice generacije X srečujejo s fenomeni sodobnega sveta oziroma z generacijo Z in družbo, ki je precej drugačna od tiste, ki so jo omenjene »junakinje« doživljale v devetdesetih.

Učna ura o tem, kako svet leta 2023 gleda na spolnost, spolne identitete, predsodke in staranje.

Prepoznavna televizijska franšiza Seks v mestu (Sex And The City), ki je bila vplivna globalna TV-velesila na prelomu tisočletja, se tako še naprej trudi, da bi iz svoje nadgradnje ustvarila prepoznavno blagovno znamko malih zaslonov. Učinek kakopak ni takšen, kot je bil pred dvema desetletjema, a serije kljub vsemu še zdaj niso ukinili. Razloga za to sta nedvomno nostalgija in moč starejših gledalk in gledalcev, ki nanizanko ohranjajo pri življenju. Pri Seksu v mestu smo preživeli tudi dva (še kar slaba) filma, v času ponovnega rojstva televizije pa je bilo neizbežno, da bo svoje mesto pod soncem dobila tudi nova različica serije. Igralki Sarah Jessicah Parker je pač vloga kozmopolitske kolumnistke, ki se je v sodobnem času prelevila v pisateljico in podkasterko (kako predvidljivo), pisana na kožo, in to z vsem modnim balastom, ki spada zraven, torej z vsemi čevlji, oblekami, pričeskami in ličili, ki seriji dajejo videz razširjenega TV-oglasa.

V nadaljevanki And Just Like That ... pa, kot smo omenili, že drugo sezono ni igralke Kim Cattrall, ki te dni navdušuje v za generacijo Z bolj primerni seriji Glamorous na Netflixu. Cattrallova je bila pravzaprav najzabavnejši (in najbolj seksi) del Seksa v mestu, zato je ustvarjalce skrbelo, da bodo z izgubo lika Samanthe izgubili tudi velik del gledalk in gledalcev. Tem je v resnici vseeno. Če so oboževalci, bodo serijo gledali še naprej, če pa niso, tako ali tako ni pritegnila njihove pozornosti.

Druga sezona serije And Just Like That ... nadaljuje tam, kjer je končala prva, torej pri vpogledu v trk različnih generacij. FOTO: HBO

V drugi sezoni naše junakinje še naprej spoznavajo »krasni novi svet«, poln novih navad, politične korektnosti, progresivnega feminizma in barvne pisanosti različnih spolnih identitet ter usmerjenosti. Novemu okolju se najbolj(e) prilagaja Miranda, ki prične spoznavati svojo lezbično stran in utrjuje svoj partnerski odnos z nebinarno osebo Che, sicer znano stand up komedijantko. Carrie še zdaj žaluje za v prvi sezoni umrlim soprogom Živino (Mr. Big) in mu je posvetila tudi avtobiografsko knjigo. V njej med drugim opisuje, kako je umrl v njenem objemu. Založniki jo prosijo, naj doda tudi govorečo besedo, zato mora v studiu posneti, kako bere svojo lastno knjigo. Zatakne se ji kakopak pri 3. poglavju, namenjenem prav usodni smrti, ki ga ne more prebrati brez solz in ustavljanja, zato ugotovi, da bi bilo morda bolje, če bi njeno knjigo brala kakšna od zgodbe čustveno bolj distancirana profesionalna igralka.

Druga sezona serije And Just Like That ... nadaljuje tam, kjer je končala prva, torej pri vpogledu v trk različnih generacij, nove in stare scene, predvsem pa je učna ura o tem, kako svet leta 2023 gleda na spolnost, spolne identitete, predsodke in staranje. Starejši gledalci in gledalke se boste zato morda na začetku počutili nekoliko izključene, a tisti, ki ste pripravljeni (raz) širiti svoja obzorja, boste kaj hitro stopili v korak s časom in ujeli novi »vajb«, ki ga v sodobnem svetu instagrama in tiktoka širijo Carrie, Charlotte, Miranda in njihovi prijatelji, mlajši pa boste morda zato posegli tudi po arhivskih posnetkih originalne serije Seksa v mestu in odkrili »progresivna« devetdeseta.