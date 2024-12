Kolumna Miše Terček: Naj serije leta

Ob koncu leta se spodobi, da v televizijski kolumni izpostavimo najboljše serije v letu 2024, saj so nanizanke v dobi pretočnih platform najbolj priljubljena vsebina na naših telefonih, tablicah in prenosnikih. Prav zaradi nadaljevank je tako imenovani binge-watching, maratonsko gledanje celotne sezone (ali več njih) določene TV-serije, postal sinonim za sodobno konzumiranje televizije v pokoronski dobi. Katere nanizanke smo torej najraje in največ gledali letos? Za vas smo izbrali nekaj najbolj izstopajočih, ki jih lahko kakopak še vedno ujamete in si jih ogledate v naslednjih prazničnih dneh, ko bo zmanjkalo pijače, jedače in denarja oziroma bomo zasluženo počivali na toplem med štirimi stenami, daleč od ponorelega ponovoletnega sveta.

Obvezno je treba izpostaviti serijo The Bear, ki je že v prvi sezoni prejela številne nagrade emmy. Komična nanizanka, ki govori o nevzdržnem stresu življenja v profesionalni kuhinji, je letos vstopila v tretjo sezono. Kulinarično sago, ki je nastala pod okriljem TV-mreže FX, si lahko pri nas ogledate na platformi Disney+.

Potem je tu nanizanka Shrinking, ki orisuje življenje po smrti ljubljene osebe. Njena soavtorja sta Brett Goldstein in Bill Lawrence, ki sta ustvarila tudi TV-uspešnico Ted Lasso, v njej pa lahko spremljamo kalifornijskega psihoterapevta, ki v procesu žalovanja po ženini smrti v odnosu do pacientov zabriše vse meje profesionalne distance. Shrinking si lahko ogledate na platformi Apple+.

Letos ne moremo mimo serije Kaos, ki jo lahko ujamete na Netflixu. Slednja nam pripoveduje zgodbo o novodobni Kreti, a starogrški bogovi v modernem svetu bolj spominjajo na privilegirane razvajene bogataše. V svoji vlogi je še posebno prepričljiv Jeff Goldblum, ki igra pokvarjenega Zevsa, malenkostnega in ljubosumnega »boga« s hudo narcisoidno motnjo. Mitologija je tudi leta 2024 zanimiva podlaga za priredbe in starogrške zgodbe v sveži preobleki vas zagotovo ne bodo dolgočasile, obenem pa boste še malo obnovili znanje iz šolskih let.

Seveda ne smemo pozabiti na serije, v katerih imajo glavno vlogo ženske. Ena od najboljših je zagotovo nanizanka Šale (na voljo za ogled na platformah HBO Max in Sky ShowTime), ki problematizira karierizem in plitkost zabavniške industrije, hkrati pa izpostavlja dejstvo, da je v šovbiznisu (kot tudi marsikje drugje) moškim precej lažje kot ženskam.

Letos smo praznovali deset let, odkar je na male zaslone privekala prva sezona serije Pravi detektiv, letos pa smo lahko na HBO Maxu spremljali četrto sezono, podnaslovljeno Dežela teme. Dotična nadaljevanka nikoli ne razočara, zato ni nič čudnega, da si je v vsem tem času nabrala vrsto zvestih gledalk in gledalcev.

Nato pa je tu še serija, ki je bila poustvarjena po knjižni uspešnici. V času življenja pisatelj Gabriel Garcia Márquez namreč ni odobril nobene ekranizacije svojega romana Sto let samote iz leta 1967. Zdaj, ko ga ni več, je stvar drugačna, saj so njegovi potomci leta 2014 prodali avtorske pravice, pogoj pa je bil, da se serija posname v španskem jeziku ter v Kolumbiji. Ustvarjalci so se dogovora držali in deset let kasneje je nastala ena najboljši nadaljevank, kar jih lahko spremljamo te dni. Gre za obsežno pripoved, zato je bilo pričakovano, da vsega ne bodo mogli stlačiti v prvih osem epizod prve sezone, zato nas prihodnje leto na Netflixu čaka že druga, saj so do zdaj popisali le polovico znamenitega romana.

Upamo, da vam je naš izbor všeč, v letu 2025 pa vam želimo še več dobrih serij!