Kolumna Miše Terček: Drama družine Milošević

Pri nas zagotovo ne bi bilo nič drugače, če bi denimo posneli miniserijo o Janezu Drnovšku, Ivanu Krambergerju ali Jožetu Pučniku.

Boris Isaković kot Slobodan Milošević v seriji Porodica, ki je pred TV-zaslone v Srbiji privabila skoraj dva milijona gledalcev. FOTO: RTS

Boris Isaković (kot Slobodan Milošević), Mirjana Karanović (kot Mira Marković) in Tijana Marković (kot Marija Milošević) FOTO: RTS

Ne dogaja se pogosto, še posebno ne v razmerah, kot so današnje, v katerih nam življenjski tempo narekujejo ukrepi za zajezitev epidemije, da v državi politične in zdravstvene novice popolnoma zasenči televizijska serija. In da o njej govorijo domala povsod – na ulici, doma, na spletnih družabnih omrežjih ... A prav to se je v teh dneh zgodilo v Srbiji. Seveda ne gre za običajno fiktivno TV-serijo, temveč za nadaljevanko, ki bi jo lahko označili tudi za biografsko in deloma dokumentarno.Prikazuje namreč pomemben del sodobne zgodovine njihovega naroda, ki je močno zaznamovala usodo države. TV-serija Porodica (Družina) se odvija leta 2001 in spremlja zadnjih 48 ur nekdanjega srbskega predsednika Slobodana Miloševića, ki jih je preživel z družino, preden so ga oblasti ulovile in izročile Mednarodnemu sodišču za vojne zločine v Haagu, kjer so mu nato sodili na enem od medijsko najodmevnejših javnih sojenj v 21. stoletju. V Haagu je 11. marca 2006, po petih letih bivanja v zaporu, malo pred zaključkom pričanja, tudi umrl. Star je bil 64 let. Vzrok smrti naj bi bil srčni napad, imel je namreč kronične težave s srcem, visok krvni tlak in diabetes.Ljudi v Srbiji, in tudi širše na območju republik nekdanje Jugoslavije, saj je po odzivih na spletu videti, da serijo množično spremljamo tudi v Sloveniji, Slobodan Milošević še vedno zanima. Ne nujno kot politik, seveda, temveč kot (precej sporna) zgodovinska osebnost, ki je bila na oblasti še pred razpadom Jugoslavije, nato pa je usodo nekdanje skupne države krojila tudi v času osamosvojitvenih vojn ter povojnih obračunavanj na ozemljih Srbije, Hrvaške ter Bosne in Hercegovine. A v zgodovinska dejstva in interpretacije se ne bomo spuščali, saj na tem mestu ocenjujemo in analiziramo predvsem televizijsko vsebino in vpliv, ki jo ima na gledalke in gledalce.Številke ne lažejo, pravijo, in serija Porodica je nedvomno televizijski hit, saj si je že prvo epizodo zgolj v Srbiji ogledalo več kot milijon in pol ljudi, natančneje 1.620.000 gledalcev. Po številnih javnomnenjskih anketah, ki jih srbski mediji izvajajo te dni, je vtis ljudi večinoma pozitiven, saj večina meni, da je dogajanje predstavljeno nepristransko in faktovno korektno, čeprav se serija v resnici ne trudi slikati dokumentaristično-zgodovinske slike, temveč doživljanje neke družine, ki je ujeta in ve, da jo čaka nič kaj prijetna usoda. Igralci so v intervjujih večkrat poudarili, da serije ne smemo gledati kot zgodovinski dokument, temveč kot družinsko dramo, v kateri je bistvo opisovanje stanja duha zadnjih dni v »zlati kletki«.Serija se hkrati predvaja na TV-kanalih Superstar TV, RTS 1, BN in OBN (nekatere od naštetih »lovimo« tudi v Sloveniji), posneli pa so pet epizod. Scenarij se začne konec marca leta 2001, ko je v medijih objavljena obtožnica proti Miloševiću, ki novico pričaka v svoji vili v družbi žene Mire Marković, hčerke Marije in skupino zvestih privržencev, konča pa se po treh napetih dneh, ko se Milošević le odloči predati oblastem. Vila je bila obkrožena s protestniki, policijskimi vozili in televizijskimi kamerami, saj je nekdanji srbski predsednik najprej sporočil, da živ ne bo šel v zapor. A drama se je končala precej mirno, za srbsko javnost pa je to pomenilo, da nič več ne bo tako, kot je bilo.Za scenarij in režijo je poskrbel Bojan Vuletić, v seriji pa igrajo Boris Isaković (kot Slobodan Milošević), Mirjana Karanović (kot Mira Marković), Tijana Marković (kot Marija Milošević), Uliks Fehmiu (kot Zoran Đinđić), Svetozar Cvetković (kot Vojislav Koštunica), Milan Marić (kot Čeda Jovanović) in številni drugi, ki te dni polnijo strani srbskih medijev. Njihovo mnenje o Miloševiću, njegovem režimu in polpretekli zgodovini države je v Srbiji čez noč postala najbolj iskana medijska vsebina, tudi zunaj kadrov serije Porodica.Politika, četudi pretekla, se očitno še vedno najbolje prodaja. A ne zgolj v Srbiji, saj je to precej značilno za domala vse nekdanje republike nekoč velike Jugoslavije. Pri nas zagotovo ne bi bilo nič drugače, če bi denimo posneli miniserijo o Janezu Drnovšku, Ivanu Krambergerju ali Jožetu Pučniku. Pa ne zato, da bi jih enačili z Miloševićem v kakšnem političnem kontekstu, temveč zato, ker so prav tako pokojne politične osebe, ki so v določenem času pred osamosvojitvijo, med njo in po njej vplivale na potek dogodkov v naši državi. Kaj bi se zgodilo, če bi se TV Slovenija denimo res odločila za takšen korak, in ali bi bili gledalci dovolj zreli, da bi sprejeli scenarij, ki (seveda) ne bi mogel biti všečen prav vsem, pa je že drugo vprašanje.A tudi v Srbiji s serijo niso vsi zadovoljni, Miloševićeva hči Marija je že napovedala tožbo, in kljub temu, da del javnosti meni, da je bila nadaljevanka pri orisovanju Miloševića preblaga, so tisti, ki nekdanjega srbskega predsednika še vedno kujejo v zvezde, nad serijo Porodica ogorčeni.