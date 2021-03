Kolumna Mateja Lahovnika: Najboljši protikrizni ukrep

Zdravstvena in ekonomska stroka se strinjata, da je prav cepljenje proti koroni najboljši protikrizni ukrep. Veliko prahu, ki se ga je minuli teden v povezavi s cepljenjem dvignilo v javnosti, pa je posledica slabe komunikacije in nerazumevanja, kako cepivo deluje. Javnosti ni bilo dovolj pojasnjeno, da je reakcija organizma na vektorsko cepivo dokaz, da se je imunski sistem odzval in da bomo prav zato tudi dobro zaščiteni proti virusu. Stranski učinki so predvidljivi, kratkotrajni in bistveno blažji, kot bi bile posledice obolelosti zaradi virusa. Postopek odobritve uporabe cepiv v EU je zelo strog, odobrena cepiva pa temu primerno varna. Zato analiza pozitivnih in negativnih učinkov cepljenja nedvomno govori za to, da se cepimo. Cepljenje je namreč edini način, da premagamo epidemijo, in najbolj zanesljiva pot vrnitve v staro normalnost. Čim bolj bomo pospešili cepljenje, tem hitreje bomo prišli iz krize.



Z večjo precepljenostjo prebivalstva se bomo tudi zavarovali pred naslednjimi valovi epidemije. OECD je zaradi hitrejšega cepljenja, ki omogoča odpiranje gospodarstva in kroženje denarja, zvišala napoved gospodarske rasti za ZDA leta 2021 s 3,2 na 6,5 %. Zaradi hitrejšega cepljenja bo torej gospodarska rast v ZDA letos kar dvakrat višja od predvidene. Razlog je preprost. Različne fiskalne spodbude, ki jih država daje, bodo namreč v polnosti delovale šele, ko se bomo spet lahko neobremenjeno družili, zapravljali in bo denar krožil. Zato ni pravo vprašanje cepiti se ali ne cepiti, ampak samo, kako hitro lahko pridemo na vrsto. Pravi problem je še vedno pomanjkanje zadostnih količin cepiva v EU. Zato bi morala Evropska komisija vse sile usmeriti v to, kako v okviru skupnih nabav EU zagotoviti državam članicam dovolj cepiva. Evropski komisar, zadolžen za krizno upravljanje, je iz Slovenije, in ker je trenutno najbolj krizno prav pomanjkanje cepiva, bi tudi on lahko več svojega časa in energije posvetil temu problemu. Predvsem pa bi vsi morali bolj zaupati stroki in pri tem uporabiti nekaj zdravega razuma ter dvigniti manj prahu v javnosti ob pričakovanih stranskih učinkih cepiv.

