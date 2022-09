Kolumna Marije M. Kotnik: Sprenevedanje

Še en črn vikend je za nami. V Ljubljani je 80-letni moški ustrelil svojo ženo, nato pa sodil še sebi, smo izvedeli v soboto. Potem smo izvedeli za še eno črno novico; da na območju Gornjih Petrovcev kriminalisti preiskujejo uboj. Kot so sporočili, naj bi moški vzel življenje svoji zunajzakonski partnerici, za nameček pa naj bi umoru prisostvovala mladoletna otroka.

Kruto. In takih dogodkov je vsak dan več. Se pa zdi, kot da smo za vse to že kar otopeli, kot da se ob tako krutih dogodkih v javnosti nihče več ne vznemiri. Zdi se, da novico preberemo, v naslednjem trenutku pa kot da jo že kar pozabimo. Kot da se vsi v državi delamo, da se razen vpletenih tovrstna kruta dejanja potem nikogar drugega ne tičejo.

Nekaj vsakdanjega je, vsaj tako se mi zdi, postalo tudi, ko se kdo zlaže le zato, da bi drugemu škodoval, ali pa da zavestno dela v škodo drugega ter ga ali mu nekaj uničuje le zato, da bi se sam ohranil na neki določeni funkciji ali obdržal oblast. In nato se ta isti dela, kot da se ni nič zgodilo. Pravzaprav se – spreneveda!

Se dobesedno spreneveda.

Kar šolski primer takšnega sprenevedanja se dogaja na nacionalni televiziji. Tam se trenutno vodstvo obnaša, kot da je vse v najlepšem redu, novinarji in novinarke informativnega programa, ki že nekaj časa stavkajo, pa vsak dan sporočajo, da se nad njimi izvaja pritisk, da jih vodstvo diskreditira in onemogoča v opravljanju njihovega novinarskega dela. Da je tam bolj ko ne vse v razsulu, lahko gledalke in gledalci spremljamo v živo, kot kakšno žajfnico.

Za nameček pa še generalni direktor za pomoč za ureditev razmer pisari naokoli in predsednika države in varuha človekovih pravic prosi, naj ga zaščitita. Sicer ni povsem jasno pred čim, a če lahko ugibamo, verjetno pred svojimi zaposlenimi, ki so se uprli njegovemu menda nezakonitemu delovanju. Narobe svet ali sprenevedanje na kvadrat!

Da sprenevedanje očitno postaja novi trend pri nas, smo lahko videli tudi v prvem t. i. srečanju dveh kandidatov za predsednika v eni od zadnjih Tarč. Gospa in gospod sta trenutno po anketah najbolj popularna med kandidati in imata menda največ možnosti, da bosta zasedla predsedniško funkcijo.

Še posebno zanimiv je bil gospod kandidat, ki se je predstavil, kot da je brezmadežen, kot da je kot komet v tistem trenutku priletel v studio in začel svoje javno življenje. Povsem nedolžen, da je, smo lahko slišali iz njegovih ust. Po njegovem se je pravkar rodil?!

Sinonim za sprenevedati se je pretvarjati se, delati se nepoučenega in neobveščenega. Za takšne ljudi je vse preprosto in naravno, kot da ne bi bili zraven.

Ko je omenjenega g. kandidata voditeljica vprašala, kaj meni o rasističnih in diskriminatornih izjavah, ki jih v javnost plasirajo nekateri člani stranke, katere član je tudi sam, je odgovoril, naj to vprašajo njih, da sam takšen pač ni.

Kot da je bil še pred nekaj minutami na terapiji pri dr. nadšefu, da mu je potrdil neodločnost. Ali pa se je tudi sam uklonil najnovejšemu trendu, imenovanemu – sprenevedanje.

Vsak dan smo priče političnemu flirtanju in sprenevedanju na vseh ravneh našega življenja. Iz vsakega vogala lahko slišimo, da je ali da je bilo vse prekrasno, prečudovito. Doma da je vse krasno, denarja imamo v izobilju … V naslednjem trenutku pa se že najbližjemu zaupamo, da nam gre skoraj na bruhanje …