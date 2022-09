Bolje sedeti kje kot biti zunaj na dežju. In pripravljati gobe, ki smo jih že nabrali, ali pa nekaj časa počakati, saj še kako dobro vemo, da gobe pač najbolje »delajo« po dežju. Te dni sem imela kar nekaj časa, poleg opazovanja dežja, ki je neusmiljeno padal, da preberem kaj berljivega, poslušam kaj poslušljivega in pogledam, kaj je od gledljivega na nacionalnem televizijskem ekranu sploh še ostalo. In sem razmišljala tudi o norih gobah. Saj pravim, je čas gob, kot mi je dal vedeti moj brat, zavzeti gobar, ki kamor stopi, zagotovo najde gobo, dve, kilogram, dva … Zakaj no...