Kolumna Lare Paukovič: Zabavaj se, kot da je leto 2021

Se še spomnite prerokbe, da bo leta 2012 konec sveta? Kar nekaj ljudi je bilo takrat prepričanih, da se bo napoved Majev o apokalipsi uresničila. Konec sveta 2012 je bil obdelan v dramatičnem ZF-filmu, rek »zabavajmo se, kot da ni jutrišnjega dne« pa smo začasno nadomestili z »zabavajmo se, kot da je leto 2012«.Ta stavek, party like it's 2012, se pojavlja celo v popularni skladbi Jaya Seana in Nicki Minaj 2012, izdani nekaj let prej.Skoraj desetletje pozneje se zdi, da lahko zadnji dve številki v tej usodni letnici zamenjamo. Party like it's 2021! je novi moto. Ni to paradoksalno glede na to, da nam koronski ukrepi najbolj onemogočajo ravno drenjanje v klubih, na festivalih in ostalih območjih zabave?Ne – ravno zato. Kar je prepovedano in redko na voljo, je toliko slajše; in mladi imajo (imamo) občutek, da nimamo več veliko časa, da nam vse skupaj polzi iz rok, da epidemije ne bo nikoli konec – oziroma je bo, ko bo konec tudi naše mladosti. Želimo si svobode, druženja, žuranja, pa četudi ilegalno. Ta egoistična občutja se tepejo z željo biti odgovoren državljan, ki ne ogroža drugih. Kompromis med obema zahtevama so domače zabave z ljudmi iz lastnega mehurčka, ki se redno testirajo ali za katere vemo, da se večinoma zadržujejo doma.A še tako dobra zabava v dnevni sobi kolega ne more nadomestiti občutka v nabito polnem lokalu ali diskoteki. In zato jo tisti, ki dobijo možnost za to, pač izkoristijo, kdo bi jim zameril.Iz Miami Beacha trenutno poročajo o izrednem stanju, tja so v času spomladanskih študentskih počitnic, spring breaka, namreč pridrveli študentje, ki so komaj čakali, da se sprostijo, Florida je namreč ena redkih ameriških zveznih držav, ki nima skoraj nobenih koronskih ukrepov. Študente so sicer opozorili, da tvegajo aretacijo, če ne upoštevajo distance, a jih to ni ustavilo.Župan Miami Beacha je dejal, da je večina prišla z mentaliteto vse je dovoljeno. Ne samo da so bili polni bari, diskoteke in restavracije, študentje so se zbirali tudi na ulicah, vse skupaj je bilo podobno ogromnemu festivalu. Ker oblasti niso mogle nadzorovati takšne mase ljudi, so delno zaprle South Beach in uvedle policijsko uro za predele z obljudenimi bari in diskotekami. Vprašanje pa, če bo žurerje, zdaj ko so dobili občutek, kako je žurati kot v dobrih starih časih, to ustavilo.Malo bliže nas je vsaj eno mesto, kjer lahko okusite vsaj kanček pristnega klubskega (in predkoronskega) vzdušja, španski Madrid. Tudi Madrid je izjema glede koronskih ukrepov, vsaj v Evropi, saj so ti zaradi odločitev regionalne vlade precej milejši kot v večini evropskih metropol. Četudi ima Madrid več okuženih kot na primer Pariz, Bruselj, Rim in Berlin, ki so zopet v strogem lockdownu, se nikoli ni popolnoma zaprl.Odprte so trgovine, restavracije, bari – v katerih maska za mizo ni obvezna –, kljub policijski uri od enajste zvečer dalje pa (zdi se sicer, da ilegalno) delujejo tudi nekateri klubi. Domačin, s katerim sem se pogovarjala ob nedavnem kratkem obisku, mi je povedal, da se diskoteke, ki še delujejo, zdaj odprejo že ob sedmih. Tista, v kateri se je nazadnje zabaval on, je sprejela približno 150 ljudi – in je bila le malo čez sedmo že povsem zapolnjena. Vzdušje je kljub zgodnji uri takšno, kot bi bilo sicer ob dveh ali treh ponoči – glasna glasba, luči, ples, alkohol; za mizami pa, je zatrdil, sigurno sedi več ljudi, kot bi bilo dovoljeno.V primeru policijske kontrole se luči v klubu pravočasno prižgejo, da se imajo žurerji čas pobrati s plesišča in vzpostaviti distanco, po odhodu policije pa se zabava nadaljuje. Tudi Madrid, tako kot Miami Beach, trenutno priteguje študente z vseh koncev sveta, ki poleg tega, da lahko hodijo plesat, stojijo v vrsti za priljubljene mestne terase, kjer je mogoče spiti kavo z razgledom, imajo piknike v parkih, se drenjajo v trgovinah in družijo v barih. Veliko je Francozov, ki se ne morejo sprijazniti s strogimi koronskimi ukrepi v Franciji, v Madridu pa se lahko vsaj za hip spet počutijo normalno.Enako velja tudi za obiskovalce iz Slovenije. »No, ampak,« je še dejal lokalec, ki je opisoval svojo klubsko izkušnjo, »si lahko predstavljaš šele, kako smo tukaj žurali pred vsem tem? Ne moreš!« Bomo še kdaj? Nihče ne ve. Do takrat bodo študentje in mladi po vsem svetu očitno izkoriščali luknje v protikoronskih ukrepih in se zabavali v edinstvenem slogu leta 2021.