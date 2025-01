Kolumna Lare Paukovič: Super zvezdniški trik

»V svojih petdesetih na tak način ostanem v formi in v mojem telesu se ne kopiči maščoba. Vsem so nam rekli, da kardio vadba topi maščobe, kajne? Vendar to ni res. Kardio vadba nam po navadi samo uniči ogljikove hidrate v telesu, ki pa jih potem nadomestimo z naslednjim obrokom,« pravi igralka Jennifer Aniston v posnetku, na katerem za mizo sedi skupaj z igralsko kolegico Nicole Kidman.

Videti je, da sta igralki gostji v pogovorni oddaji tipa sproščenega klepeta, v kateri se neobremenjeno razpravlja tudi o temah, kot so diete in zdrav življenjski slog. Anistonova v nadaljevanju razkrije, da se lahko za svojo zavidanja vredno postavo zahvali kolagenu. Njene besede so razburile strokovnjake na spletu (»Jennifer Aniston širi lažne informacije!«), ki so se s posnetkom obrnili na ustvarjalca vsebin in trenerja fitnesa Bena Carpenterja, prepoznavnega po tem, da se na svojem profilu na instagramu s preverjenimi dejstvi odziva na laične, zelo pogosto zmotne zdravstvene trditve, ki krožijo po spletu.

Toda tokrat se mu je nekaj zdelo sumljivo. In če dobro pomislimo: bi prepoznavna igralka res izkoristila izpostavljenost v teve oddaji, da bi na kocko postavila svojo kredibilnost in govorila o poceni trikih za hujšanje? Izkazalo se je, da ne. Izsek je bil namreč z okrogle mize The Hollywood Reporterja, v kateri Jennifer Aniston v resnici razlaga o tem, kako po prenehanju snemanja izstopi iz svoje vloge. In njen glas, ki zveni popolnoma identično kot pravi? Ustvarjen z umetno inteligenco.

Ko si ogledaš originalni posnetek in spremljaš igralkino premikanje ustnic, zatem pa še lažnega, ti je jasno, da je govor ponarejen. Toda ob prvem, manj pozornem gledanju bi, priznam, tudi sama zlahka padla na finto. In ogromno ljudi je: posnetek z naslovom »94,7 % ljudi ne pozna tega zvezdniškega trika« je imel v trenutku, ko ga je Ben Carpenter izpostavil na svojem profilu, več kot pol milijona ogledov. To je ogromno.

Ampak ljudje žal verjamejo tudi fotki, ustvarjeni z UI, na kateri je ženska, ki je iz žemljic sestavila gromozanskega konja, ali prikupna dobrovoljna babica, ki je nakvačkala gigantsko mačko.

Morda se nam zdi zabavno, da lahko z umetno inteligenco pripravimo Franka Sinatro ali Michaela Jacksona do tega, da zapojeta katero koli pesem, tudi Eminemovo ali Ariane Grande, ali da s pomočjo nekega drugega programa UI izberemo želeno zgodovinsko obdobje, na primer 18. stoletje ali stari Egipt, ter dobimo »resnične« fotografije sebe v tem obdobju. Toda to žal pomeni tudi, da lahko nekdo skreira posnetek vas, kako govorite reči, ki jih sploh niste izrekli, ali ustvari fotografijo z vašim obrazom, ki je nikoli ne bi posneli.

»Družbena omrežja niso dovolj opremljena za to, da bi to preprečevala,« pravi Carpenter. Seveda niso, ob vsej masi informacij, ki se zliva čeznje – zdi pa se tudi, da ljudje niso opremljeni za to, da bi prepoznali umetno inteligenco. Kdor nekaj časa dela s temi programi – ki so lahko tudi zelo uporabni, če se jih ne zlorablja –, bo verjetno znal prepoznati, katera »zgodovinska fotografija« mladih zaljubljencev je v resnici vzeta iz zaprašenega arhiva in katero je ustvarila umetna inteligenca.

Verjetno tudi ne bo nasedel umetno ustvarjenim vplivnicam, ki promovirajo svoj OnlyFans. Ampak ljudje žal verjamejo tudi fotografiji, ustvarjeni z UI, na kateri je ženska, ki je iz žemljic sestavila gromozanskega konja, ali prikupna dobrovoljna babica, ki je nakvačkala gigantsko mačko. Če se vam torej dejstvo, da podjetje Meta, lastnik Facebooka in Instagrama, v ZDA ukinja preverjanje kredibilnosti objav, ne zdi nič sporno – dvakrat premislite.