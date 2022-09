Pretočne platforme, kot sta Netflix in HBO GO, so korenito spremenile naš način gledanja filmov in serij. Vse kaže, da se je tega končno začela zavedati tudi Slovenija, vsaj njena najbolj komercialna televizijska hiša, saj »ekskluzivne« vsebine zadnje čase ne prihajajo več na TV, temveč na platformo Voyo, ki je bila še do nedavnega rezervirana predvsem za butične serije in druge vsebine, ki na televiziji ne bi dosegle tako dobre gledanosti. A zdaj sta »Voyo ekskluziva« postali dve najbolj oglaševani seriji v zadnjem času, Ja, chef! in Gospod profesor. A se ni vmes zgod...