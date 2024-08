Kolumna Gordane Stojiljković: Reklamacija

Vsakič znova mi dvigne plafon, ko slišim, kakšnih goljufivih načinov se poslužujejo nekateri trgovci. Pred časom sem poslušala obupanega samohranilca z dvema majhnima otrokoma, ki je v eni od pohištvenih trgovin s pomočjo kredita kupil kuhinjo za 11.000 evrov, ki so mu jo sestavili njihovi monterji. Ker je tudi sam precej spreten pri ročnih opravilih, je že med montažo opozarjal na napake, a se monterja nista dala motiti. Ko se je uradno pritožil in terjal reklamacijo, je njihov lastni cenilec odkril neverjetnih 91 napak.

A trgovec se še vedno ni dal, nategovali so ga do nezavesti, vse do trenutka, ko sem jim poslala novinarska vprašanja. Potem se je stvar rešila v enem tednu, odmontirali so svojo šlamastiko in mu vrnili denar. Mimogrede, na naša vprašanja v 16 dneh niso zmogli odgovoriti.

Zdaj se je name obrnila bralka, ki je v eni od pohištvenih trgovin kupila hladilec zraka. Še pred nakupom so ji na blagajni nakup odsvetovali, češ da kupci napravo vračajo, a naivna, da v tako ugledni trgovini pa ja ne prodajajo naprav, ki ne opravljajo svoje oglaševane funkcije, se je vseeno odločila za nakup in si mislila: če ne bo delala, jo bom pa vrnila.

Ko ga je doma preizkusila, je ugotovila, da naprava, ki stane 60 evrov, prostor ohladi vsega za eno stopinjo. Še istega dne jo je zapakirala in jo želela vrniti. No, tu pa se je zalomilo. Čeprav z izdelkom ni bila zadovoljna, ga ni mogla reklamirati, češ da so jo že pred nakupom opozorili. Ker deluje pravilno.

Čeprav prodajalci kupce odvračajo od nakupa, so jih po besedah trgovca prodali zelo veliko, nizka stopnja reklamacij pa menda priča, da so ljudje z aparatom zadovoljni. Seveda se lahko hvalijo z nizko stopnjo reklamacij, saj jih po tekočem traku zavračajo. In to kljub temu da je izdelek neskladen, saj kot pravijo na zvezi potrošnikov, »ni imel lastnosti, ki so bile obljubljene«. Izdelek se namreč imenuje hladilna naprava, torej že s svojim nazivom obljublja, da hladi. Pa še nekaj: če so ji lahko na blagajni nakup odsvetovali, bi ji lahko povedali tudi, da ga ne bo mogla vrniti. Pa ji niso.