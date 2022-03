Kolumna Dušana Malovrha: Panika

Večerna poročila so me zbudila iz dremeža. Z vseh koncev Slovenije posnetki vpliva vojne v Ukrajini. Na eni strani prazne police trgovin, na drugi strani nabasane bencinske črpalke, saj so po naš cenejši bencin navalili še Italijani. Hej, a ne vidiš? Vse se draži, vsi nabavljajo, si delajo zaloge, ti pa visiš kot smrkelj na kavču, ne da bi trznil. Kaj ti ni jasno? Brž po moko, olje, kvas, gas! No, včeraj zjutraj sem šel v lov. V prvi trgovini sem res ostal praznih rok – moka morda pride konec tedna, mi je pojasnila pesimistična prodajalka – zato pa sem se že v drugem poskusu brez težav založil s petimi kilami. Pšenična bela, tip 500, mi je naročila.

Panika je zajela tudi Putinov dvor. Oligarhi, ki so v času tranzicije iz sovjetskih v ruske prišli do bajnega bogastva, pospešeno glisirajo na svojih superdragih igračkah iz evropskih pristanišč. Če jim uspe. Zahoda vse do ukrajinske vojne izvor njihovega super bogatenja ni zanimal, zdaj pa so jim že zamrznili tudi megajahte Valerie (lastnik Čemezov), Lady Anastasia (Mihejev), Lady M (Mordašov), Amore Vero (Sečin), Lena (Timčenko), Dilbar (Usmanov), A (Melničenko).

Ko sem imel novembra opravke v Izoli, sem se z lepe razgledne točke pri tamkajšnji bolnišnici čudil navtičnemu čudu, menda največji jadrnici na svetu. Pred mojimi očmi je bilo zasidranih več kot pol milijarde evrov s čudno kratkim imenom – A. S pametnim telefonom sem si jo približal, kolikor sem mogel, in pofotkal, tako kot še četica drugih firbcev, ki kar niso mogli verjeti, da se je kaj takega zasidralo pri nas.

Z vsem spoštovanjem do naše Obale, ki je čudovita, le poleti absolutno prenatrpana: le kaj bi ruski oligarh več tednov počel zasidran v micenem slovenskem morju? Kjer v vodi ni kapitalnih rib ali jastogov, na obali pa ne kazinojev à la Monte Carlo. Ali je futuristična A res preplula oceane, da bi šel lahko njen lastnik na kavico v Piran? Kakor koli, barčica A ne plava več, zdaj je v Trstu. Zasežena v sklopu sankcij proti Rusiji.

Le upamo lahko, da bo vsa ta panika zalegla. Naj se zgodi nemogoče – naj se Putin ustavi. Sam. Z majhno pomočjo prebogatih prijateljev ali upornih Ukrajincev. Kajti če ga bo moral ustaviti kdo drug, se bo ustavilo še marsikaj drugega. Bogve, kaj vse in za koliko časa. Če ne vse in za vedno.