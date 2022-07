Kolumna Domna Mala: Naši fantje

Med vračanjem iz službe v mojo Suho krajino sem na avtocesti srečal gasilski konvoj kakšnih 50 vozil z dolenjskega konca in bil ganjen, evo, tudi naši srčni fantje hitijo pomagat na Kras. Te dni je tam več kot 1300 gasilcev z vseh koncev države, Slovenija v malem. Lahko pa bi bila intervencija tudi mednarodna, če bi tekmovalne discipline gasilske olimpijade prestavili s celjskega stadiona Kladivar med goreče kraško rastje. Najboljšim olimpijcem bi tam potalali kolajne, naše poklicne in prevladujoče prostovoljne borce z ognjem pa, kot po navadi, potrepljali po hrbtu. In seveda bi predsednik drž...